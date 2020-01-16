Найяскравіші моменти в матчах Суперліги за тиждень (відео)
Квентін Петерсон з «Миколаєва» був серед найкращих на ігровому тижні
ФБУ
У баскетбольній Суперлізі відбулися поєдинки регулярного чемпіонату
Команди Суперліги Парі-Матч зіграли 9-12 чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
Головним матчем тижня став двобій у Южному, в якому чинний чемпіон «Хімік» переміг «Дніпро» – 101:91.
Наразі попереду в чемпіонаті «Прометей» з Кам’янського, у якого 11 перемог у 16-ти поєдинках, «Дніпро» (12/15) та «Хімік» (11/16).
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