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    Найяскравіші моменти в матчах Суперліги за тиждень (відео)

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    Квентін Петерсон з &laquo;Миколаєва&raquo; був серед найкращих на ігровому тижні - Найяскравіші моменти в матчах Суперліги за тиждень (відео)
    Квентін Петерсон з «Миколаєва» був серед найкращих на ігровому тижні
    ФБУ

    У баскетбольній Суперлізі відбулися поєдинки регулярного чемпіонату

    Команди Суперліги Парі-Матч зіграли 9-12 чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

    Головним матчем тижня став двобій у Южному, в якому чинний чемпіон «Хімік» переміг «Дніпро» – 101:91.

    Наразі попереду в чемпіонаті «Прометей» з Кам’янського, у якого 11 перемог у 16-ти поєдинках, «Дніпро» (12/15) та «Хімік» (11/16).  

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    баскетбол БК Хімік БК Дніпро
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