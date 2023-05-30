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Союз тхеквондо Росії незаконно включив до свого складу федерацію Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Союз тхеквондо Росії незаконно включив до свого складу федерацію Криму
РФ включила до свого складу федерацію тимчасово окупованого Криму
фото з відкритих джерел

Міжнародна федерація тхеквондо розпочала розслідування порушення Росії

Міжнародна федерація тхеквондо (World Taekwondo) розпочала розслідування щодо Росії після того, як місцева національна асоціація включила до свого складу федерацію тимчасово окупованого Криму. Про це пише авторитетний портал Inside the Games, який зробив у World Taekwondo відповідний запит. Там підтвердили розгляди справ щодо росіян, проте відмовилися повідомляти подробиці.

Країна-агресорка зробила це після того, як її атлети отримали право виступати на чемпіонаті світу у цьому виді спорту відповідно до критеріїв Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

«Що стосується звинувачень на адресу Союзу тхеквондо Росії, World Taekwondo наразі розслідує це питання і не даватиме подальших коментарів, поки цей процес не буде завершений», – йдеться у відповіді федерації.

Крим включили до Союзу тхеквондо Росії
Крим включили до Союзу тхеквондо Росії
фото: сайт Союзу тхеквондо Росії
Севастополь включили до Союзу тхеквондо Росії
Севастополь включили до Союзу тхеквондо Росії
фото: сайт Союзу тхеквондо Росії

Нагадаємо, російські олімпійські чемпіони із тхеквондо, Владислав Ларін та Максим Храмцов, не допущені до чемпіонату світу в Баку.

Спортсмени мали виступити там у нейтральному статусі. Чемпіонат світу пройде з 29 травня до 6 червня. У ньому, за даними видання, візьмуть участь 14 російських та дев’ять білоруських тхеквондистів. Брати участь як нейтральним росіянам та білорусам дозволив у березні Міжнародний олімпійський комітет.

До слова, збірна України з тхеквондо пропустить чемпіонат світу в Баку через допуск спортсменів з Росії та Білорусії.

 

 

Теги: росія тхеквондо Міжнародний олімпійський комітет

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