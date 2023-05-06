Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ таки збили «Кинджал» над Києвом: офіційна заява Повітряних сил

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ таки збили «Кинджал» над Києвом: офіційна заява Повітряних сил
Носій ракет «Кинджал» Міг-31Г
фото ілюстративне

Російська ракета була збита з системи ППО Patriot

Командувач Повітряних сил Збройних сил Микола Олещук заявив, що українські ППО збили російський «Кинджал». Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» Кинджал!» – написав він.

Російська ракета була збита з системи Patriot.

Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії.

«І ще одне, не потрібно бігти, як кажуть в Україні, поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог!» – додав Олещук.

Нагадаємо, видання Defense Express повідомило, що Збройні сили України вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кинджал» близько 02:40 4 травня у небі над Києвом та опублікувало фото.

Але тоді у Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинджал» над Києвом вночі 4 травня.

До слова, раніше повідомлялося, що російські пілоти «трясуться» через ЗРК Patriot.

Теги: росія Київ війна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо поставити Patriot в Донецькій області, він може закрити небо над українськими військами
«Кинджали» більше не страшні. До України прибули системи Patriot одразу від кількох країн
19 квiтня, 15:53
Носій ракет «Кинджал» Міг-31Г
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
Вчора, 12:19
Носій ракет «Кинджал» Міг-31Г
ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом? Офіційний коментар Повітряних сил
Вчора, 14:24

Події в Україні

У Кривому Розі прогриміли вибухи
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Ситуація у Бахмуті: терорист Пригожин оприлюднив нову заяву
Ситуація у Бахмуті: терорист Пригожин оприлюднив нову заяву
Атака дронами на Дніпропетровщину та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах
Атака дронами на Дніпропетровщину та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах
ЗСУ таки збили «Кинджал» над Києвом: офіційна заява Повітряних сил
ЗСУ таки збили «Кинджал» над Києвом: офіційна заява Повітряних сил
Над Дніпропетровщиною ППО збили ще один дрон (фото)
Над Дніпропетровщиною ППО збили ще один дрон (фото)
Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)
Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
12K
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
11K
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
9415
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
6844
«Якщо Онуфрій покличе». Нардеп погрожує владі повстанням
5407
Росіяни вдарили по Краматорську, у Слов’янську лунають вибухи

Новини

Двосторонні інвестиції Китаю та країн Центральної та Східної Європи досягли $20 млрд
Сьогодні, 10:58
Прем'єр Угорщини викликав скандал своєю заявою про Закарпаття
Сьогодні, 10:37
У Британії сьогодні коронують короля Чарльза: що чекати від традиційної церемонії
Сьогодні, 10:03
Три склади боєприпасів та понад десять ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:34
Українську стрічку Glory to Ukraine показали у штаб-квартирі ООН
Вчора, 17:24
Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Вчора, 15:01

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту