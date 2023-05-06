ЗСУ таки збили «Кинджал» над Києвом: офіційна заява Повітряних сил

Російська ракета була збита з системи ППО Patriot

Командувач Повітряних сил Збройних сил Микола Олещук заявив, що українські ППО збили російський «Кинджал». Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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«Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» Кинджал!» – написав він.

Російська ракета була збита з системи Patriot.

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Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії.

«І ще одне, не потрібно бігти, як кажуть в Україні, поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог!» – додав Олещук.

Нагадаємо, видання Defense Express повідомило, що Збройні сили України вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кинджал» близько 02:40 4 травня у небі над Києвом та опублікувало фото.

Але тоді у Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинджал» над Києвом вночі 4 травня.

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До слова, раніше повідомлялося, що російські пілоти «трясуться» через ЗРК Patriot.