Експертка пояснила, чому українці марно сподіваються на Китай

«Китай не розірве відносин з Росією»

Українцям не варто сподіватися, що Китай дотиснуть, і він розірве відносини з Росією. Їхній товарообіг навпаки зростає. Про це в інерв’ю «Главкому» розповіла голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод.

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«Китайські компанії користуються можливістю зайняти місце західних, японських, корейських компаній, які йдуть з Росії. Але все-таки це не крупний бізнес, який має міжнародну присутність і боїться санкцій», – каже експертка.

За словами китаєзнавиці, Китай навряд чи засуджуватиме будь-які дії Росії.

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«Росія не є їхнім суперником, офіційно не є загрозою, а є сусідом з великим сухопутним кордоном. Очільник китайського МЗС Цінь Ган співробітництво з Росією назвав «глобальним стратегічним балансом у нестабільному світі». Очевидно, що Росія входить у їхню зону впливу, але ми вже бачимо, що дружба має ліміти», – пояснила Віта Голод.

Наразі санкції, запроваджені проти Китаю, є невеликими: фактично тільки проти компаній, які працювали з Росією ще до вторгнення – зі сфери електроніки, надання послуг у космічній сфері.

«Але якщо будуть накладені санкції на великі китайські компанії, це стане великим ударом. І це поставить хрест на глобальній економічній присутності Китаю, яка має для нього велике значення», – вважає експертка.

Раніше голова асоціації китаєзнавців оцінила шанси Сі Цьзіньпіна припинити російську агресію.

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У середу, 26 квітня, відбулася перша з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну телефонна розмова між президентом Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вона тривала годину, і Зеленський заявив, що результатами в цілому задоволений.