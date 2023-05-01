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Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

«Хороші росіяни» категорично проти розвалу Росії

glavcom.ua
Віктор Шендерович
фото з відкритих джерел

Росія, як джерело агресії, не закінчиться зі зникненням (у будь-який спосіб) Путіна

Шендерович про перспективи «на після війни»: «Російський ліберал з сьогоднішнім українцем – ми партнери до першого повороту. До повалення Путіна. До припинення війни з Україною. До перемоги України у цій війні. Ось тут ми єдині. Але далі ми хотіли б, щоб Путіна не було, а Росія була».

***

Хто б як до Шендеровича не ставився, навіть дуже добре за старою пам'яттю, але тут він правий: «хороші росіяни» категорично проти планів і прагнень України та союзників демонтувати Росію як таку. І негайно проголосять нас ворогами, як тільки Путіна не стане і світ візьметься за Росію.

Ми повинні це усвідомити: Росія, як джерело агресії, не закінчиться зі зникненням (будь-яким чином) Путіна. Ні Навальний, ні Ходорковський, ні вся теперішня «еліта в екзилі» Європами та Еміратами не погодяться на владу в сильно урізаній, не імперській Росії. І готові криваво боротися за імперію (про що насправді неодноразово заявляли: різними словами, у різних ситуаціях).

Тому для нас та союзників вкрай бажано, щоб усіх цих російських лібералів не було. Чи Путинський режим їх перемеле, під ніж кадировця чи кувалду правовірного вагнерівця потраплять, ФСБ «Новичком» почастує... Не принципово.

Принципово для нас – щоб, коли зникне Путін, соціально-політичний ландшафт Росії був порожнім, як холодильник алкашу після вчорашнього. Щоб там залишилася інтелектуальна та духовна пустеля – без чергових пророків ідеї російського месіанства, без носіїв імперських амбіцій, без проповідників великого російського світу. Звичайна країна обивателів, максимум амбіцій у яких – спокійне життя в достатку і без руйнівної гризні із сусідами.

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Теги: росія путін росіяни

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