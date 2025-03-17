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США офіційно вийшли з групи, яка розслідує агресію Росії проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США офіційно вийшли з групи, яка розслідує агресію Росії проти України
Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України був створений у 2023 році
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

США заявили, що більше не будуть продовжувати свою участь у ICPA

Сполучені Штати Америки офіційно повідомили Євроюст про вихід із міжнародної групи, створеної для розслідування дій керівництва держав, відповідальних за повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Американська влада повідомила європейське агентство про те, що вони більше не будуть продовжувати свою участь у Міжнародному центрі з переслідування злочину агресії проти України (ICPA).

«ICPA, розміщений на базі Євроюсту, продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні», – зазначило європейське агентство, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС.

Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) був створений у 2023 році за підтримки Єврокомісії. Його штаб-квартира розташувалася у Гаазі.

Як заявляла Єврокомісія, «центр матиме ключове значення для розслідування злочину агресії Росії проти України і для полегшення підготовки справ до майбутніх судових процесів». Сполучені Штати приєдналися до роботи центру того ж року і стали єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з ним.

Нагадаємо, Міністерство юстиції поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять з багатонаціональної групи, яка була створена для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з Путіним.

Як повідомлялося, опитування CNN, проведене компанією SSRS, показало, що більшість громадян США не підтримують підхід Дональда Трампа до відносин із Росією та його позицію щодо війни в Україні. 

До слова, президент США Дональд Трамп планує поговорити з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні вже на цьому тижні.

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Теги: росія США війна агресія Європейський союз

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