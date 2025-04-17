Російський тренер вбив дружину на очах доньки, а потім вчинив самогубство

Флориту Зайнулліну було 37 років, він був майстром спорту з пауерліфтингу

Згідно з інформацією російських ЗМІ, чоловік завдав ударів жінці ножем, а в момент скоєння злочину він був п'яний

Російський тренер та спортсмен Флорит Зайнуллін вбив дружину на очах доньки. Про це повідомляє «Главком».

14 квітня російський слідчий комітет повідомив про вбивство жінки в Нягані. Тіла чоловіка та його дружини правоохоронці знайшли у квартирі, де проживало подружжя. За версією слідства, після вбивства дружини чоловік звів рахунки із життям.

Згідно з інформацією російських ЗМІ, Флорит завдав ударів жінці ножем, сталося це на очах їхньої доньки, а в момент скоєння злочину він був п'яний.

Діти, а їх у родині було кілька, передані родичам загиблої дружини

Флориту Зайнулліну було 37 років, він був майстром спорту з пауерліфтингу і тренером. Він був переможцем чемпіонату Ханти-Мансійського автономного округу з пауерліфтингу та у 2018 році був включений до збірної округу. Також чоловік працював тренером у місцевій спортивній школі.

Флорита та його дружину поховали в один день. Прощання було організовано у різних місцях.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.

Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.

Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.

У окупанта залишилася дружина та дві доньки.