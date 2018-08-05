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    Стаховський стартує на турнір у Словенії, а Світоліна та Цуренко – у Канаді

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    Сергій Стаховський. Фото Open Castilla Leon Villa - Стаховський стартує на турнір у Словенії, а Світоліна та Цуренко – у Канаді
    Сергій Стаховський. Фото Open Castilla Leon Villa

    Сергій Стаховський стартує на змаганнях у Словенії

    Українець Сергій Стаховський став першою ракеткою «Челленджера» у Порторожі, де у минулому році виграв титул.

    На старті турніру суперником українця (АТР 117) буде словенець Блаж Рола (АТР 237).

    У минулому сезоні у фіналі українець обіграв Маттео Берреттіні з Італії, який наприкінці липня цього року оформив чемпіонський дубль на турнірі АТР у Гштааді.

    Водночас, Еліна Світоліна (№5), якій належить захищати торішній титул (Торонто), участь на турнірі почне з другого кола.

    Леся Цуренко (№39) у своєму стартовому матчі зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації.

    Раніше українка ще не грала у Монреалі, проте двічі виступала у Торонто, показавши свій кращий результат у 2015 році, коли вона дійшла до чвертьфіналу.

    Катерина Бондаренко (№79) отримала 17-й номер посіву у кваліфікаційній сітці й у першому раунді зустрінеться з американкою Іриною Фальконі (№151).

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко
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