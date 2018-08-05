Стаховський стартує на турнір у Словенії, а Світоліна та Цуренко – у Канаді
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Сергій Стаховський стартує на змаганнях у Словенії
Українець Сергій Стаховський став першою ракеткою «Челленджера» у Порторожі, де у минулому році виграв титул.
На старті турніру суперником українця (АТР 117) буде словенець Блаж Рола (АТР 237).
У минулому сезоні у фіналі українець обіграв Маттео Берреттіні з Італії, який наприкінці липня цього року оформив чемпіонський дубль на турнірі АТР у Гштааді.
Водночас, Еліна Світоліна (№5), якій належить захищати торішній титул (Торонто), участь на турнірі почне з другого кола.
Леся Цуренко (№39) у своєму стартовому матчі зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації.
Раніше українка ще не грала у Монреалі, проте двічі виступала у Торонто, показавши свій кращий результат у 2015 році, коли вона дійшла до чвертьфіналу.
Катерина Бондаренко (№79) отримала 17-й номер посіву у кваліфікаційній сітці й у першому раунді зустрінеться з американкою Іриною Фальконі (№151).
Джерело: btu.org.ua