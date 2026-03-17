Стали відомі деталі унікального футбольного турніру на Олімпіаді-2028
Організатори Ігор в Лос-Анджелесі очікують побити рекорди за відвідуваністю футбольних матчів
Новий підхід до проведення змагань з футболу дозволить командам краще готуватися до наступних ігор

Футбольний турнір на Олімпійських іграх 2028 у Лос-Анджелесі стане історичним завдяки суттєвим змінам у графіку змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу LA2028. 

Ключові зміни у футбольному турнірі

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету дозволило розпочати футбольні змагання раніше. Тепер перші матчі групового етапу стартують у понеділок, 10 липня 2028 року, тобто за чотири дні до Церемонії відкриття. Таке рішення прийняте на користь атлетів: новий календар забезпечує кожній команді два додаткові дні відпочинку між іграми порівняно з попередніми турнірами, що має значно підвищити якість гри та зменшити ризик травмування спортсменів.

Завдяки цьому тривалість змагань Олімпіади зросла з традиційних 19 днів до 21 дня. 

Розвантаження Лос-Анджелеса

Однією з головних особливостей Ігор-2028 є вихід футболу за межі Каліфорнії. Організатори залучили найкращу інфраструктуру Сполучених Штатів, перетворивши футбольний турнір на загальнонаціональну подію. Окрім Лос-Анджелеса, матчі прийматимуть ще шість міст: Нью-Йорк, Колумбус, Нешвілл, Сент-Луїс, Сан-Дієго та Сан-Хосе. Така децентралізація торкнеться навіть медальних подій: наприклад, офіційно підтверджено, що матчі за бронзові нагороди відбудуться в Сан-Дієго. Це дозволить мільйонам фанатів по всій країні доторкнутися до олімпійського руху, не обов'язково подорожуючи на Західне узбережжя.

Особливості футбольного турніру на Олімпіаді

Регламент турніру зберігає звичний розподіл між чоловічими та жіночими змаганнями. Чоловічий турнір залишається у форматі U-23, де кожна збірна може заявити лише трьох гравців віком понад 23 роки. Натомість жіночий футбол на Іграх не має вікових обмежень і вважається одним із найпрестижніших змагань у світі нарівні з Мундіалем. До того ж, жінки тепер матимуть більше представництво, ніж чоловіки – у них буде турнір на 16 команд порівняно з 12 командами у чоловіків. 

Як потрапити на Олімпіаду глядачам

Враховуючи високий попит, організатори запровадили систему LA28 Ticket Draw – лотерею, яка дає право на придбання квитків. Офіційна реєстрація для участі у розіграші вже розпочалася на сайті la28.org. Вболівальники мають обмежений час для подачі заявок: крайній термін реєстрації припадає на середу, 18 березня 2026 року. Вже у квітні переможці лотереї зможуть викупити свої місця на трибунах. 

Нагадаємо, що молодіжна збірна України з футболу визначилася зі складом на матчі відбору до Чемпіонату Європи, який стане єдиною можливістю для отримання путівки на Олімпіаду-2028. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олімпіада Збірна України жіночий футбол

Промоутер Джошуа прокоментував інформацію про організацію бою з Ф'юрі
Співгосподарка Чемпіонату світу 2026 презентувала яскраву форму на турнір
«Манчестер Сіті» – «Реал». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Російський футболіст обвинувачується у насильстві над неповнолітньою: деталі інциденту
