Збірна України U-18 з футболу зіграла внічию у другому матчі турніру у Хорватії

«Синьо-жовті» зуміли відігратися в поєдинку проти Норвегії

Збірна України U-18 з футболу зіграла внічию з Норвегією у другому турі міжнародного товариського турніру у Хорватії – 1:1. Про це повідомляє «Главком».

На початку першого тайму рахунок відкрили норвежці – відзначився Маркус Рід. Через десять хвилин «синьо-жовті» змогли відігратися. Після атаки з правого флангу норвежці відбилися, але на добиванні першим був Василь Густей, який відправив м’яч у нижній кут.

Після перерви на полі точилась рівна гра з обопільними моментами. Українці під кінець зустрічі мали шанс вирвати перемогу, але норвезьким захисникам вдалося винести м’яч із лінії порожніх воріт.

У першому матчі у Хорватії команда Дмитра Михайленка зіграла внічию з Фінляндією (0:0). У заключній зустрічі турніру українці зіграють із Туреччиною 9 червня.

Раніше Дмитро Михайленко на чолі збірної України U-19 вийшов у фінальну частину Чемпіонату Європи-2026. «Синьо-жовті» в еліт-раунді відбору обіграли Північну Ірландію (1:0) та Казахстан (3:0), а також зіграли внічию з Румунією (1:1). На Євро-2026 українці зіграють у групі В із Італією, Хорватією та Сербією.

Нагадаємо, син президента клубу української Прем’єр-ліги «Кудрівка» Романа Солодаренка, захисник Тимофій Солодаренко, підписав новий контракт із німецьким «Вердером» і продовжить виступати за команду U-19.

Солодаренко перебуває у структурі «Вердера» з 2022 року, коли він залишив академію київського «Динамо» і переїхав до Німеччини після початку повномасштабної війни. З того часу захисник пройшов усі вікові рівні клубу, починаючи з команди U-14 і поступово піднявшись до рівня U-19.