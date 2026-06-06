Зірковий колумбійський футболіст проігнорував доньку президента країни: деталі скандалу

Хамес Родрігес холодно відреагував на свою відому вболівальницю

Капітан збірної Колумбії та півзахисник клубу «Міннесота Юнайтед» Хамес Родрігес потрапив під шквал критики під час проводів команди на Чемпіонат світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

Деталі інциденту

Футболіста звинувачують у тому, що він зневажливо проігнорував прохання про спільне фото від доньки президента країни напередодні від'їзду команди на Чемпіонат світу. Ситуація трапилася під час офіційного заходу за участю глави держави Густаво Петро.

На відеозаписі, який активно поширюється в соціальних мережах, видно, як 34-річний ексгравець «Реала» та «Монако» тисне руку Антонеллі Петро – молодшій доньці президента, яка також грає у футбол. Проте, коли дівчина, судячи з відео, запитує: «Хамесе, можна з тобою сфотографуватися?», досвідчений півзахисник просто розвертається і йде далі. Хоча звук на записі є дещо нечітким, поведінка гравця вже викликала бурхливу реакцію в суспільстві.

Як відреагували вболівальники?

Кадри спровокували справжню хвилю хейту на адресу футболіста, зокрема під публікаціями на офіційній сторінці збірної Колумбії. Ситуацію жорстко прокоментувала й представниця влади – депутатка міської ради Боготи від правлячої партії «Історичний пакт» Хейді Санчес.

«Хамес Родрігес, такий мачо з маленькою дівчинкою, але такий боягуз і плаксій на полі. Ви теж батько, і я впевнена, що ви б ніколи не хотіли, щоб ваша власна донька пережила таку жахливу образу», – емоційно написала Санчес у соцмережі X.

Частина колумбійців трактувала таку поведінку зіркового гравця, який має у своєму активі 126 матчів та 34 голи за збірну, як політичний демарш та вияв ворожості до лівого президента країни. Сам Родрігес ніколи раніше не відзначався політичними заявами й публічно не виступав проти Густаво Петро.

Нагадаємо, що стало відомо, чи відвідає диктатор Путін Чемпіонат світу з футболу.