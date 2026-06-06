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Знаменитий іспанський клуб хоче купити футболіста «Динамо»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Знаменитий іспанський клуб хоче купити футболіста «Динамо»
Костянтин Вівчаренко може продовжити кар’єру в іспанській Ла Лізі
фото: ФК Динамо

Костянтин Вівчаренко може перейти в «Депортіво»

Український захисник «Динамо» Костянтин Вівчаренко увійшов до трансферних планів іспанського клубу «Депортіво». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

За інформацією джерела, іспанський клуб, який повернувся до Ла Ліги і планує збільшити бюджет, націлився на 23-річного захисника «Динамо». У контракті Вівчаренка, який розрахований до кінця червня 2028 року,  прописана клаусула (відступні) у розмірі 6 мільйонів євро.

Зазначимо, що «Депортіво» завершив сезон другого дивізіону чемпіонату Іспанії на другому місці з 22 перемогами.

Рік тому інтерес до оборонця київського клубу мала «Жирона», а взимку пропозицію щодо нього робила «Філадельфія» (сума могла сягнути 5 мільйонів з невеликим бонусом). Також українцем цікавилися грецький «Панатінаїкос», клуби з чемпіонатів Нідерландів та Бельгії.

У поточному сезоні в активі Костянтина Вівчаренко 29 матчів на клубному рівні без результативних дій. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 2,5 мільйона євро.

Нагадаємо, київське «Динамо» зацікавлене у трансфері центрального захисника польського «Ракува» і збірної Румунії Богдана Раковіцана. «Динамо» вже готове зробити офіційну пропозицію щодо трансферу 24-річного румуна. Сума потенційної угоди може становити близько 2,5 мільйона євро.

Клуб Першої ліги – «Вікторія» (Суми) оголосив про припинення співпраці з головним тренером Анатолієм Безсмертним, який продовжить свою кар'єру у структурі київського «Динамо».

Анатолій Безсмертний – відомий український футбольний фахівець та колишній захисник «Динамо», який тренував низку клубів переважно в українській Прем'єр-лізі та Першій лізі. Зокрема, він очолював ФК «Полтава», «Полісся», ФК «Львів» та «Вікторію», яка наразі посідає 8-е місце в Першій лізі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Костянтин Вівчаренко ФК «Депортіво»

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