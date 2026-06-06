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Вболівальники отримали безкоштовні квитки на Чемпіонат світу через помилку з боку ФІФА

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Вболівальники отримали безкоштовні квитки на Чемпіонат світу через помилку з боку ФІФА
Ажіотаж навколо квитків на Чемпіонат світу 2026 лишається високим
фото: UPI

Технічний збій дав хибну надію фанатам футболу, які прагнули потрапити на турнір

ФІФА стикнулася з курйозом навколо процесу продажів квитків на матчі Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Чому так трапилося?

У четвер, 4 червня, ФІФА оприлюднила офіційну заяву, у якій пояснила, що квитки були випущені без стягнення плати через збій під час обробки платежу на стадії оформлення замовлення. Помилкові транзакції пройшли ще 21 травня. За інформацією платформи Ticket Talk Network, яка відстежує проблеми з квитками, вболівальники отримали листи з попередженням. Вони мають рівно сім днів, щоб сплатити повну вартість сидінь, інакше їх остаточно видалять з акаунтів. Повідомляється, що ці квитки купувалися на матчі групового етапу, які прийматиме канадське Торонто.

Казуси з квитками світової першості

Цей інцидент став не першою історією, яка пов'язана з квитками світової першості. До прикладу, ФІФА підозрюють у можливому порушенні законів про захист прав споживачів, зокрема в штучному завищенні цін. Це пов'язано з тим, що організатори використовують систему динамічного ціноутворення, яка дозволяє змінювати вартість перепусток на трибуни прямо до початку матчів залежно від попиту

Окрім цього, збій викрив невідповідність заяв керівництва федерації. Попри те, що ще понад три місяці тому президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про повний солдаут на всі 104 матчі турніру, квитки досі перебувають у відкритому продажі. 

Нагадаємо, що Чемпіонат світу 2026 отримав заявки на пів мільйона квитків. З огляду на такий колосальний ажіотаж, ФІФА розпочала фазу продажів «останньої хвилини», відкривши доступ до квитків на всі 104 матчі турніру на офіційному сайті за принципом живої черги.

Квитки доступні в різних категоріях, від стандартних до місць у перших рядах, при цьому організатори наголошують на важливості використання лише офіційних ресурсів для уникнення шахрайства.

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Теги: чемпіонат світу ФІФА квиток

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