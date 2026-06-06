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Головний фаворит на перемогу на «Ролан Гаррос» опинився у центрі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Головний фаворит на перемогу на «Ролан Гаррос» опинився у центрі скандалу
Слова Олександра Зверєва не сподобалися його колегам-тенісистам
фото: TPN

Олександр Зверєв видав контраверсійну заяву після свого переможного матчу

Німецький тенісист Олександр Звєрєв потрапив у гучний скандал через свої контроверсійні висловлювання після виходу до фіналу Відкритого чемпіонату Франції 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Що сказав Звєрєв?

У півфінальному поєдинку третій номер світового рейтингу в чотирьох сетах здолав чеха Якуба Меншика з рахунком 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Попри успішний виступ на корті, головною темою обговорень у Парижі стало післяматчеве інтерв'ю німецького спортсмена. Відповідаючи на запитання про те, які думки панують у його голові під час виходу на арену під час оголошення імен гравців, Звєрєв заявив про абсолютну порожнечу. Він додав, що мало хто зі спортсменів взагалі має щось у голові, і резюмував, що іноді простіше бути дурним і не думати надто багато.

Реакція на слова німця

Ця заява миттєво спровокувала хвилю обурення та жорсткої критики з боку тенісної спільноти. Колишня французька тенісистка Алізе Корне в ефірі France TV назвала слова Звєрєва виявом величезної неповаги до колег по цеху. Вона зазначила, що якщо німець намагався таким чином пожартувати, то його гумор виявився вкрай невдалим.

Ще жорсткішим у висловлюваннях був аргентинський тенісист Андреа Колларіні, який виступає переважно на рівні турнірів серії Challenger. Він підкреслив, що Звєрєв уже не вперше публічно озвучує подібні думки, і назвав фіналіста «Ролан Гаррос» бовдуром, який не має права говорити від імені всіх спортсменів.

Окрім цього, журналісти відзначили незвичну емоційну холодність німця. Попри те, що на трибунах корту Філіппа Шатріє за поєдинком спостерігала вся його родина, включно з бабусею, німець сухо заявив, що вихід до фіналу зараз для нього нічого не означає. Спортсмен наголосив, що приїхав до Парижа виключно заради титулу, тому повністю концентрується на вирішальному матчі.

Фінал «Ролан Гаррос» 2026 у чоловічому одиночному розряді

У недільному фіналі Олександр Звєрєв, для якого це буде четвертий фінал на турнірах Grand Slam у кар'єрі, зіграє проти італійця Флавіо Коболлі. Цікаво, що Коболлі отримав додатковий час для відпочинку та підготовки, оскільки пройшов до фіналу без боротьби. Його суперник по півфіналу та співвітчизник Маттео Арнальді знявся зі змагань за лічені хвилини до виходу на корт через гострий шлунковий вірус. В особистих зустрічах між майбутніми фіналістами попереду Звєрєв із рахунком 3:1, проте їхня остання дуель на ґрунті в Мюнхені цього сезону завершилася перемогою Коболлі.

Нагадаємо, що пропагандист Шарій влаштував істерику через заяви українських тенісисток на «Ролан Гаррос»

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Теги: Ролан Гаррос теніс Александр Зверєв

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