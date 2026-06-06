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ХІТ вчетверте став чемпіоном України з футзалу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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ХІТ вчетверте став чемпіоном України з футзалу
ХІТ втретє переміг «Атлетік» у фінальній серії і захистив титул чемпіона України
фото: ФК ХІТ

Київський клуб впевнено обіграв «Атлетік» у фінальній серії

Київський ХІТ став чемпіоном Екстра-ліги з футзалу, обігравши у фінальній серії дніпровський «Атлетік» (3:0). Про це повідомляє «Главком».

Перший тайм третього матчу фінальної серії переможця не визначив – 1:1. Після перерви ХІТ був попереду 3:1, але господарі зуміли відігратися. Коли здавалося, що овертайму не уникнути, крапку в матчі поставив Чернявський, який оформив на 39-й хвилині дубль і приніс гостям перемогу в матчі з рахунком – 4:3.

ХІТ захистив титул чемпіона України та вчетверте завоював золото Екстра-ліги.

Футзал. Чемпіонат України. Фінальна серія. 3-й матч

Атлетік – ХІТ – 3:4 (рахунок у серії – 0:3)

  • Голи: Файдор, 13, Зінгель, 29, Калашник, 31 – Чернявський, 8, 39, Жук, 26, Щур, 28 (автогол)

Нагадаємо, ХІТ та «Атлетік» представлятимуть Україну в наступному сезоні Ліги чемпіонів з футзалу. Клуби вийшли до фіналу плейоф Чемпіонату України, завдяки чому гарантували собі участь на міжнародній арені в наступному сезоні.

У півфінальній серії київська команда з рахунком 3:0 обіграла «Сокіл» (Хмельницький). З таким самим рахунком «Атлетік» (Дніпро) переграв «Суху Балку».

Для команди з Дніпра участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів стане дебютною в історії клубу. А от для ХІТ це буде четверта кампанія на міжнародній арені.

Теги: футзал

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