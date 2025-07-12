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Стало відомо, коли Мессі може зіграти прощальний матч на «Камп Ноу»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стало відомо, коли Мессі може зіграти прощальний матч на «Камп Ноу»
У складі «Барселони» Мессі чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і 10 разів ставав чемпіоном Іспанії
фото: Reuters

Мессі перебував у системі каталонського клубу з 2000 по 2021 рік

У «Барселоні» визначились, коли відбудеться прощальний матч колишнього нападника клубу Ліонеля Мессі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Barca Universal.

Згідно з інформацією джерела, гра відбудеться відразу після того, як реконструйований домашній стадіон каталонського клубу «Камп Ноу» почне знову збирати повні трибуни.

Наголошується, що «Барселона» вже зв'язалася із сім'єю аргентинського футболіста, яка дала попередню згоду на організацію подібної гри.

Мессі перебував у системі каталонського клубу з 2000 по 2021 рік. За цей період він взяв участь у 778 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 672 голами та 303 результативними передачами.

У складі «Барселони» Мессі чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і 10 разів ставав чемпіоном Іспанії.

З літа 2023 року аргентинець грає за «Інтер Майамі». Його контракт із клубом розрахований до кінця 2025 року.

Нагадаємо, ПСЖ став другим фіналістом клубного чемпіонату світу-2025, здобувши переконливу перемогу над мадридським «Реалом» у півфіналі – 4:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

ПСЖ – «Реал» 4:0

Голи: Руїс (6, 24), Дембеле (9), Рамуш (87)

Також «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу-2025, обігравши в 1/2 фіналу бразильський «Флуміненсе» з рахунком 2:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

«Челсі» (Англія) – «Флуміненсе» (Бразилія) – 2:0

Голи: Жоао Педро, 18, 56.

Вирішальний матч відбудеться в Іст-Резерфорді, Нью-Джерсі, у неділю, 13 липня, о 22:00 за київським часом.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Барселона

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