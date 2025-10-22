Головна Спорт Новини
Стартував новий сезон волейбольної Суперліги

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Стартував новий сезон волейбольної Суперліги
За підсумками першого туру вже сформувався одноосібний лідер
Джерело: Volleyball.ua/Артем Лавренчук

Всеукраїнська першість цього року проходитиме в новому форматі

Минулими вихідними розпочалися перші ігри нового сезону чоловічої Суперліги України 2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФВУ. 

Цього сезону відбулася кардинальна зміна: якщо минулого року ігри відбувалися у семи містах, то зараз вони проходитимуть лише на одній локації. За спільною домовленістю клубів нею було обране місто Городок у Хмельницькій області, де базується клуб-учасник Кубка Виклику «Епіцентр-Подоляни» . 

У порівнянні з сезоном 2024/2025 кількість учасників зменшилася з десяти до восьми. З минулорічних команд залишилися «Епіцентр-Подоляни» (Городок), «Буревісник» (Чернігів), «Поліція охорони» (Тернопіль), ВК «Житичі-Полісся» (Житомир), ВК «Решетилівка» (Решетилівка), ВК «МХП-Вінниця» (Вінниця), а додалася команда ВК «Новатор» (Хмельницький) та «Збірна України U20» , яка грає під патронатом «Епіцентру-Подолян». Під час стартового туру у боротьбу вступала перша половина клубів, а друга з них проведе свої поєдинки цього тижня. 

Головним тріумфатором тижня стали «Епіцентр-Подоляни U-20», які перемогли у трьох матчах. Спершу вони виявилися сильнішими за «Житичі-Полісся-ОДЮСШ» (3:0), потім – за «Решетилівку» (3:1) та «Буревісник-ШВСМ» (3:0). З дев'ятьма очками вони перебуватимуть щонайменше у двійці найсильніших після двох тижнів. 

Найближчими переслідувачами клубу з Городка є «Решетилівка», яка продемонструвала найбільший опір юніорській національній команді. Колектив з Полтавщини переміг «Буревісник» (3:0) та «Житичі» (3:0). Єдиною командою, яка поступилася в усіх матчах, був «Буревісник» , якому не вдалося забрати бодай один сет у своїх опонентів. 

Волейбольна Суперліга України 2025/2026. Перший тур

«Буревісник-ШВСМ» – «Решетилівка» 0:3 (19-25, 15-25, 13-25)

«Житичі-Полісся-ОДЮСШ» – «Епіцентр-Подоляни U-20» 0:3 (20-25, 21-25, 19-25)

«Буревісник-ШВСМ» – «Житичі-Полісся-ОДЮСШ» 0:3 (12-25, 17-25, 22-25)

«Решетилівка» – «Епіцентр-Подоляни U-20» 1:3 (25-20, 23-25, 11-25, 16-25)

«Житичі-Полісся-ОДЮСШ» – «Решетилівка» 0:3 (19-25, 19-25, 17-25)

«Епіцентр-Подоляни U-20» – «Буревісник-ШВСМ» 3:0 (25-15, 25-9, 25-21)

Нагадаємо, що екскапітан збірної України з волейболу Олег Плотницький відмовився тиснути руки російським волейболістам після гри в Японії.

Теги: волейбол Суперліга

