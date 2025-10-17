Головна Спорт Новини
В Італії баскетболіст і його дружина волейболістка здійснили напад на бригаду «швидкої»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
В Італії баскетболіст і його дружина волейболістка здійснили напад на бригаду «швидкої»
Поліцейські заарештували гравця та його дружину та доставили їх у відділення поліції
фото: L. Comuzzo/Ag. Ciamillo Castoria

Вілдоза схопив за шию 54-річну лікарку

Баскетболіста італійського клубу «Віртус» Лука Вілдоза та його дружину, сербську волейболістку Міліцу Вілдозу, заарештували в Болоньї після інциденту за участю співробітників швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Il Resto del Carlino.

Баскетболіст звинувачується у тому, що він перегородив шлях машині швидкої допомоги, а потім схопив за шию фельдшера.

Вілдоза, ймовірно, спровокував конфлікт, а потім без причини напав на співробітників Червоного Хреста, які їхали машиною швидкої допомоги, щоб надати допомогу постраждалому.

Вілдоза, як стверджується, почав перешкоджати руху машини швидкої допомоги, гальмуючи і маневруючи, поки парамедики не зупинилися, щоб запитати про причини такої агресивної поведінки. Гравець, накричавши на парамедиків, які, за його словами, були «винні» в тому, що займали дорогу та заважали йому, схопив одну з них, 54-річну жінку, за шию та напав на неї.

У цей момент на допомогу їй прийшли її колеги, а Міліца Вілдоза, дружина баскетболіста «Віртуса», втрутилася у бійку, схопивши за волосся і намагаючись відштовхнути фельдшера.

Поліцейські заарештували гравця та його дружину та доставили їх у відділення поліції, де після розслідування вони провели ніч під домашнім арештом за звинуваченням у нападі на медичних працівників. Жінка, співробітниця медичної бригади, звернулася до відділення невідкладної допомоги для обстеження.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

