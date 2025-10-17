В Італії баскетболіст і його дружина волейболістка здійснили напад на бригаду «швидкої»

Поліцейські заарештували гравця та його дружину та доставили їх у відділення поліції

Вілдоза схопив за шию 54-річну лікарку

Баскетболіста італійського клубу «Віртус» Лука Вілдоза та його дружину, сербську волейболістку Міліцу Вілдозу, заарештували в Болоньї після інциденту за участю співробітників швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Il Resto del Carlino.

Баскетболіст звинувачується у тому, що він перегородив шлях машині швидкої допомоги, а потім схопив за шию фельдшера.

Вілдоза, ймовірно, спровокував конфлікт, а потім без причини напав на співробітників Червоного Хреста, які їхали машиною швидкої допомоги, щоб надати допомогу постраждалому.

Вілдоза, як стверджується, почав перешкоджати руху машини швидкої допомоги, гальмуючи і маневруючи, поки парамедики не зупинилися, щоб запитати про причини такої агресивної поведінки. Гравець, накричавши на парамедиків, які, за його словами, були «винні» в тому, що займали дорогу та заважали йому, схопив одну з них, 54-річну жінку, за шию та напав на неї.

У цей момент на допомогу їй прийшли її колеги, а Міліца Вілдоза, дружина баскетболіста «Віртуса», втрутилася у бійку, схопивши за волосся і намагаючись відштовхнути фельдшера.

Поліцейські заарештували гравця та його дружину та доставили їх у відділення поліції, де після розслідування вони провели ніч під домашнім арештом за звинуваченням у нападі на медичних працівників. Жінка, співробітниця медичної бригади, звернулася до відділення невідкладної допомоги для обстеження.

