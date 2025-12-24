Перспективний російський баскетболіст після отримання повістки втік до США

«Локомотив-Кубань» звинувачує Єлатонцева у порушенні контрактних зобов'язань

Російський баскетбольний клуб «Локомотив-Кубань» направив офіційні звернення до Російської федерації баскетболу (РФБ), Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) та Національної асоціації студентського спорту (NCAA) через від'їзд гравця команди Кирила Єлатонцева до США. Про це повідомляє прес-служба клубу, інформує «Главком».

«У листопаді 2025 року баскетболіст Кирило Єлатонцев, який перебуває в чинному довгостроковому професійному контракті з клубом до 2029 року, самовільно залишив розташування команди.

Згодом, як стало відомо клубу з відкритих джерел, гравець виїхав до США з метою участі у студентській лізі NCAA за команду Університету Оклахоми. Клуб кваліфікує дані дії гравця як грубе та неприпустиме порушення контрактних зобов'язань, вчинене в односторонньому порядку та демонстрування відвертої зневагу до норм спортивного права та професійної етики.

У зв'язку з цим «Локомотив-Кубань» у повній відповідності до регламентів зробив вичерпний комплекс заходів, направивши офіційні звернення з пакетом документів до російських та міжнародних організацій, що регулюють правовідносини в баскетболі (РФБ, FIBA, NCAA)», – йдеться у заяві.

23-річний Єлатонцев виступав за «Локомотив-Кубань» із 2021 року. У сезонах-2023/24 та 2024/25 він визнавався найкращим молодим гравцем Єдиної ліги ВТБ.

Нинішнього сезону баскетболіст не провів жодної офіційної гри за краснодарський клуб, раніше повідомлялося, що Єлатонцев хоче розірвати контракт, щоб перейти до однієї із закордонних команд.

7 листопада він викликав швидку і був госпіталізований, клуб «Локомотив-Кубань» звинуватив гравця в симуляції хвороби та введенні в оману тренерського штабу та медичного персоналу клубу.

10 листопада Єлатонцеву прийшла повістка з військкомату.

