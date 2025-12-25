Футболіст ЛНЗ готовий змінити громадянство для виступів за іншу збірну

Гравець може приєднатися до інших представників українських команд, які грають за Молдову

34-річний голкіпер черкаського ЛНЗ Олексій Паламарчук, який наразі очолює рейтинг найнадійніших воротарів Української Прем'єр-ліги, підтвердив намір змінити футбольне громадянство. Про це повідомляє «Главком».

Попри те, що гравець зробив кар'єру в Україні, його зв’язок із Молдовою має глибоке коріння: він народився у Бендерах, де досі мешкають його родичі за материнською лінією. Дитинство Олексія було тісно пов’язане з місцевою спортивною інфраструктурою, зокрема він згадує захоплення спорткомплексом «Шериф» у Тирасполі, умови якого вважав кращими за європейські аналоги.

Професійний шлях Паламарчука також неодноразово перетинався з молдовським футболом. Під час виступів за «Одесу», «Балкани» та «Чорноморець» він регулярно брав участь у товариських матчах проти клубів із Кишинева, Терновки та Вадул-луй-Воде. Важливим фактором його становлення став тренер Анатолій Мігуль, який після десяти років роботи в «Шерифі» передавав Олексію досвід та вимоги, характерні для флагмана молдовського футболу.

Футболіст зізнався: «Так, якщо мені запропонують, то точно не відмовлюся грати за збірну Молдови. Але поки що зі мною ніхто не зв'язувався». Паламарчук зауважує, що хоча наразі має лише український паспорт, наявність молдовського свідоцтва про народження робить процедуру натуралізації юридично можливою.

Спортивні результати голкіпера у 2025 році роблять його бажаним кандидатом для збірної Молдови. У поточному сезоні він продемонстрував феноменальну статистику: у 14 матчах за ЛНЗ пропустив лише 2 голи, зберігши ворота «сухими» у 12 поєдинках. Його внесок дозволив черкаському клубу очолити турнірну таблицю УПЛ, випередивши «Шахтар» та «Динамо».

Нагадаємо, що ЛНЗ завдав сенсаційної розгромної поразки Шахтарю у заключному матчі 8-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.