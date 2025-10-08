Плотницький відмовився тиснути руки російським волейболістам після гри в Японії

Для багатьох українських спортсменів війна – не просто фон новин, а щоденна реальність

Вчинок Плотницького спровокував гарячу дискусію серед фанатів

Наприкінці товариського матчу між японським клубом «Санторі Санбьордс» та італійською «Перуджею», який відбувся на арені Ariake Arena в Токіо, стався момент, що викликав широкий резонанс у спортивному світі. Про це інформує Главком з посиланням на volleyball.ua.

Після завершення гри, під час традиційної процедури рукостискання під сіткою, екскапітан збірної України з волейболу Олег Плотницький відмовився потиснути руку двом суперникам – росіянам Дмитру Мусерському та Єгору Клюці, які виступають за японський клуб.

Відео з цим епізодом швидко стало вірусним у соцмережах, спровокувавши гарячу дискусію серед фанатів. Частина вболівальників підтримала українця, вбачаючи в його дії прояв принциповості, гідності та поваги до своєї країни, яка вже понад три роки перебуває у стані війни. Інші ж вважають, що спорт має залишатися поза політикою.

Команда Плотницького здобула перемогу у цьому товариському поєдинку, обігравши японський колектив із рахунком 3:1 (20:25, 25:21, 26:24, 25:21).

Ця ситуація ще раз продемонструвала, що для багатьох українських спортсменів війна – не просто фон новин, а щоденна реальність, у якій навіть спортивні жести мають глибокий сенс.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».