Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Плотницький відмовився тиснути руки російським волейболістам після гри в Японії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Плотницький відмовився тиснути руки російським волейболістам після гри в Японії
Для багатьох українських спортсменів війна – не просто фон новин, а щоденна реальність

Вчинок Плотницького спровокував гарячу дискусію серед фанатів

Наприкінці товариського матчу між японським клубом «Санторі Санбьордс» та італійською «Перуджею», який відбувся на арені Ariake Arena в Токіо, стався момент, що викликав широкий резонанс у спортивному світі. Про це інформує Главком з посиланням на volleyball.ua.

Після завершення гри, під час традиційної процедури рукостискання під сіткою, екскапітан збірної України з волейболу Олег Плотницький відмовився потиснути руку двом суперникам – росіянам Дмитру Мусерському та Єгору Клюці, які виступають за японський клуб.

Відео з цим епізодом швидко стало вірусним у соцмережах, спровокувавши гарячу дискусію серед фанатів. Частина вболівальників підтримала українця, вбачаючи в його дії прояв принциповості, гідності та поваги до своєї країни, яка вже понад три роки перебуває у стані війни. Інші ж вважають, що спорт має залишатися поза політикою.

Команда Плотницького здобула перемогу у цьому товариському поєдинку, обігравши японський колектив із рахунком 3:1 (20:25, 25:21, 26:24, 25:21).

Ця ситуація ще раз продемонструвала, що для багатьох українських спортсменів війна – не просто фон новин, а щоденна реальність, у якій навіть спортивні жести мають глибокий сенс.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: волейбол спорт Олег Плотницький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Філяк виконав норматив Майстра спорту України міжнародного клас
Гірськолижник Філяк здобув срібло і бронзу Кубка Південної Америки
3 жовтня, 14:30
У НХЛ Каралахті виступав за «Лос-Анджелес» та «Нешвілл»
Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики
2 жовтня, 15:04
Хемілтон: Втратив свого найкращого друга
Ексвласниця «Лейкерс» прокоментувала смерть бульдога Хемілтона
1 жовтня, 12:31
Роско вперше з'явився у паддоку Формули-1 у сезоні-2025 на Гран-прі Великої Британії
Формула-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога Роско
29 вересня, 15:49
Андрій Трусов продовжує підтверджувати свій рівень й вкотре виборю золото світової першості
Україна вже здобула 44 нагороди на чемпіонаті світу з параплавання
27 вересня, 13:19
Іспанця вже дискваліфікували на два роки за пропуск трьох допінг-тестів
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил
25 вересня, 10:11
Таталіна прибрала лайк, який був під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
Прихильниця Путіна, яка хоче на Олімпіаду, почала зачищати соцмережі
23 вересня, 13:03
Софія Лаврова та Раія Альмалха здобули бронзу
Українські бадмінтоністки стали призерками турніру у Кракові
22 вересня, 13:21
Володимир Бражко
«Я на полі та я поза полем – це дві різні людини»: Бражко в новому інтерв’ю про гру, «Динамо» та особисте
15 вересня, 19:33

Новини

Плотницький відмовився тиснути руки російським волейболістам після гри в Японії
Плотницький відмовився тиснути руки російським волейболістам після гри в Японії
«Шахтар» запропонував майже 20 млн євро за 17-річного бразильського гравця – ЗМІ
«Шахтар» запропонував майже 20 млн євро за 17-річного бразильського гравця – ЗМІ
На грі Ісландія – Україна працюватиме німецька бригада арбітрів
На грі Ісландія – Україна працюватиме німецька бригада арбітрів
«Можеш уявити жінку в такому безладі?». Мама Мбаппе розповіла про особисте життя гравця
«Можеш уявити жінку в такому безладі?». Мама Мбаппе розповіла про особисте життя гравця
Роналду став першим в історії футболістом-мільярдером
Роналду став першим в історії футболістом-мільярдером
Матюкалася і плакала. Прихильниця Путіна влаштувала істерику на тенісному турнірі у Китаї
Матюкалася і плакала. Прихильниця Путіна влаштувала істерику на тенісному турнірі у Китаї

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua