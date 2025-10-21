Головна Спорт Новини
Іранський волейболіст впав у кому після удар струмом у басейні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Каземі зайшов у воду і отримав сильний удар струмом

26-річний спортсмен перебуває у тяжкому стані

Іранського волейболіста Сабера Каземі було виведено зі штучної коми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Teheran Times.

Каземі нещодавно підписав контракт із катарським клубом «Аль-Райян». Він брав участь у тренуваннях клубу та отримав серйозне пошкодження мозку.

Інцидент стався у басейні готелю, де перебувала команда. Каземі зайшов у воду і отримав сильний удар струмом. Після чого йому знадобилася термінова реанімація.

Каземі негайно госпіталізували і ввели в кому, але він уже прийшов до тями. Повідомляється, що лікування триває, 26-річний спортсмен перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, стала відома причина смерті 46-річного колишнього чемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона

У Королівському суді відбулося слухання. У його ході коронер Елісон Матч оголосила, що боксер наклав на себе руки. Вона зазначила, що Хаттона знайшли непритомним у його спальні.

Зазначається, що востаннє рідні бачили боксера 12 вересня. Їм здалось, що він перебував «у хорошому стані».

Наступного дня він не з’явився на заході, де мав бути, а вранці 14 вересня його менеджер приїхав до нього додому і виявив Хаттона без свідомості.

