Чемпіон світу з плавання потрапив у базу «Миротворця»

Кожакін (крайній ліворуч) брав участь у публічній зустрічі з учасником російського вторгнення в Україну Романом Гришиним

Кожакін брав участь у заходах, спрямованих на героїзацію військових злочинців

Чемпіон світу з плавання росіянин Іван Кожакін потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що плавець є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

6 серпня 2025 року Іван Кожакін брав участь у публічній зустрічі з учасником російського вторгнення в Україну Романом Гришиним (директором «Центру спортивної підготовки збірних команд Росії»). Зокрема, Кожакін отримав лист з подякою з рук окупанта.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.