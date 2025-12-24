Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зеленський позбавив стипендії президента України зрадницю Лискун

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський позбавив стипендії президента України зрадницю Лискун
У цьому році Лискун стала чемпіонкою Європи

Стрибунка у воду Лискун змінила громадянство на російське

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 грудня, своїм указом позбавив стипендій стрибунку в воду Софію Лискун та тренерку зі стрибків у воду Олександру Сендзюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт президента України.

Лискун та Сендзюк призначили стипендії Президента України у квітні 2025 року.

Як повідомлялося, чемпіонка Європи зі стрибків у воду Лискун розповіла російським пропагандистам, що отримала російське громадянство. Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається, а в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією. Також вона заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра.

У цьому році Лискун стала чемпіонкою Європи у змішаній команді. Також у своєму активі Лискун має золоті нагороди континентальних першостей 2018 та 2024 років.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: Софія Лискун Володимир Зеленський скандал спорт стрибки у воду

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент представив 20 пунктів мирного плану
Закінчення війни. Президент Зеленський вперше пояснює кожен з 20 пунктів мирної угоди ТЕМА №1
Вчора, 10:00
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський звертаються до медіа на пресконференції
«Трупи НАТО та ЄС»: під час виступу Зеленського в Німеччині стався конфуз із перекладом
15 грудня, 21:31
Глава держави подякував фінському лідеру за підтримку України
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії напередодні переговорів з американцями
15 грудня, 12:37
Зеленський прибув до Риму
Зеленський прибув до Риму
9 грудня, 09:41
Під час урочистостей Володимир Зеленсьи вручив державні нагороди
Президент привітав воїнів та вручив нагороди під час урочистостей з нагоди Дня ЗСУ (фото)
6 грудня, 12:21
Українці вдало виступили на чемпіонаті Європи
Сім нагород здобула паралімпійська збірна України з настільного тенісу на чемпіонаті Європи
3 грудня, 16:48
Космонавт Артем’єв втратить політ на МКС через порушення правил SpaceX
Російського космонавта зняли з польоту на МКС через інцидент із секретами SpaceX
2 грудня, 21:38
Вашингтон тільки посилює тиск на Київ із вимогою просування мирних домовленостей із Росією
США тиснуть на Зеленського щодо мирної угоди на тлі корупційного скандалу та відставки Єрмака – WP
30 листопада, 05:36
Глава держави наголосив, що влада робитиме все, аби в України була достатня оборонна підтримка
Зеленський анонсував важливі перемовини наступного тижня
27 листопада, 20:19

Новини

Зеленський позбавив стипендії президента України зрадницю Лискун
Зеленський позбавив стипендії президента України зрадницю Лискун
Перспективний російський баскетболіст після отримання повістки втік до США
Перспективний російський баскетболіст після отримання повістки втік до США
Чотири українські тенісисти потрапили до кваліфікації Australian Open
Чотири українські тенісисти потрапили до кваліфікації Australian Open
Кабмін затвердив зміни щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Кабмін затвердив зміни щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Ліквідований у Росії поліцейський, який катував українців, був чемпіоном Московської області з футболу
Ліквідований у Росії поліцейський, який катував українців, був чемпіоном Московської області з футболу
Forbes USA опублікував рейтинг найдорожчих спортивних команд світу
Forbes USA опублікував рейтинг найдорожчих спортивних команд світу

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua