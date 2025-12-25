The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу: яке місце посів Усик

Лідер минулого рейтингу The Ring американець Теренс Кроуфорд нещодавно завершив спортивну кар'єру

Авторитетний спортивний портал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу. Про це повідомляє «Главком».

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій очолив українець Олександр Усик.

Варто зазначити, що лідер минулого рейтингу The Ring американець Теренс Кроуфорд нещодавно завершив спортивну кар'єру.

Топ-3 найкращих боксерів планети за версією The Ring

Олександр Усик (Україна) Наоя Іноуе (Японія) Джессі Родрігес (США)

Усик востаннє на данйи момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу.

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначив Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.