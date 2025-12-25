Головна Спорт Новини
search button user button menu button

The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу: яке місце посів Усик

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу: яке місце посів Усик
Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій очолив українець Олександр Усик
фото: Fb Олександра Усика

Лідер минулого рейтингу The Ring американець Теренс Кроуфорд нещодавно завершив спортивну кар'єру

Авторитетний спортивний портал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу. Про це повідомляє «Главком».

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій очолив українець Олександр Усик.

Варто зазначити, що лідер минулого рейтингу The Ring американець Теренс Кроуфорд нещодавно завершив спортивну кар'єру.

Топ-3 найкращих боксерів планети за версією The Ring

  1. Олександр Усик (Україна)
  2. Наоя Іноуе (Японія)
  3. Джессі Родрігес (США)

Усик востаннє на данйи момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначив Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

Теги: бокс Олександр Усик спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фетісову не сподобалося рішення Зеленського
Депутат Думи влаштував істерику через рішення Зеленського щодо Бубки
19 грудня, 13:52
Минулого сезону Дар'я стала найкращою зв'язуючою Чемпіонату Азії
Шаргородська стала однією з найкращих гравчинь клубного Чемпіонату світу
17 грудня, 16:35
У Stories Instagram Лискун розмістила фото з букетом квітів та написом про кохання
Чемпіонка-зрадниця Лискун повідомила про своє одруження
17 грудня, 07:16
Приблизно 46% населення світу отримує менше користі від фізичної активності
Вчені назвали неочевидний фактор, що нівелює користь фізичних вправ
15 грудня, 18:17
У грудневому турі новоствореного турніру IIHF Україна проводить три зустрічі з Румунією з 11 по 13 грудня
Збірна України з хокею перемогла Румунії у Європейському кубку націй
12 грудня, 13:45
Очільник ФІДЕ Дворковіч неодноразово відвідував РФ під час повномасштабного вторгнення та є зацікавленою стороною в поверненні росіян до змагань з прапором
ФІДЕ може повернути національну символіку російським шахістам
11 грудня, 15:39
Наша чоловіча збірна посіла третє командне місце
Україна здобула 40 нагород на чемпіонаті світу з української національної боротьби на поясах
9 грудня, 15:34
У ваговій категорії до 73 кг українка Куц (праворуч) виграла два поєдинки
Куц здобула нагороду чемпіонату світу з тхеквондо U21
4 грудня, 14:11
Журова обурилася відстороненням Мельникової
Депутатка Думи звинуватила Україну у відстороненні російської гімнастки від фіналу Бундесліги
26 листопада, 12:51

Новини

Чемпіон світу з плавання потрапив у базу «Миротворця»
Чемпіон світу з плавання потрапив у базу «Миротворця»
The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу: яке місце посів Усик
The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу: яке місце посів Усик
У Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал – ЗМІ
У Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал – ЗМІ
Футболіст ЛНЗ готовий змінити громадянство для виступів за іншу збірну
Футболіст ЛНЗ готовий змінити громадянство для виступів за іншу збірну
Зеленський позбавив президентської стипендії зрадницю Лискун
Зеленський позбавив президентської стипендії зрадницю Лискун
Перспективний російський баскетболіст після отримання повістки втік до США
Перспективний російський баскетболіст після отримання повістки втік до США

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua