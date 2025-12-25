Головна Спорт Новини
У Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал – ЗМІ

glavcom.ua
Трагедія сталася 20 грудня

За словами очевидців, причиною смерті стала монета, яку гравець проковтнув під час матчу

Півзахисник бурундійського футбольного клубу «Ле Гюп'єр дю Лак» Іґіранеса Еме Герік помер після матчу другого дивізіону чемпіонату країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport News Africa.

Трагедія сталася 20 грудня. Еме Герік під час матчу раптово впав на поле, він помер дорогою до лікарні, незважаючи на оперативну допомогу медичних працівників.

За словами очевидців, причиною смерті стала монета, яку гравець проковтнув під час гри. Зазначається, що у країні поширена практика звернення до місцевих чаклунів та знахарів для допомоги з досягненням необхідного результату футбольних матчів, а монета була талісманом.

Бурундійська футбольна федерація наразі не повідомила докладну інформацію щодо причини смерті гравця.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

