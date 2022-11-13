Суддя матчу «Шахтар» – «Зоря» вийшла на поле з кавуном замість м’яча

Такий перформанс був організований на честь визволення Херсона

Рефері матчу «Шахтар» – «Зоря» Монзуль вийшла на поле з кавуном замість м’яча. Цей жест вона присвятила визволення Херсона. Фото опублікував «Шахтар» у twitter.

Футбольний матч відбувся 13 листопада у Львові.

Кавун лежав на місці, де зазвичай на суддівську бригаду чекає м'яч. Перед грою Катерина Монзуль винесла замість м’яча на поле кавун – символ визволення Херсону від російських окупантів.

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Окрім того, символ Херсона з'явився на табло «Арени Львів» перед стартом гри замість рахунку.

Гра завершилася внічию – 2:2.

Нагадаємо, в турнірній таблиці УПЛ лідирує «Дніпро-1».

Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».