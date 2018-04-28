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    Суддю, який виправдав 28 російських спортсменів, покарають через корупцію

    Гайстлінгер входив до трьох арбітрів CAS, які також визнали 11 росіян винними у допінгу
    Генеральний секретар Спортивного арбітражного суду (CAS) Матьє Реб повідомив, що арбітр Міхаель Гайстлінгер може припинити роботу в організації через корупційний скандал в Міжнародному союзі біатлоністів (IBU). Австрієць Гайстлінгер протягом 16 років працював в IBU і займав посаду генерального секретаря з 2004 по 2008 рік. «Щодо нього
    • Вчора, 16:55
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    Міхаель Гайстлінгер. Фото: Reuters
    Міхаель Гайстлінгер. Фото: Reuters

    Гайстлінгер входив до трьох арбітрів CAS, які також визнали 11 росіян винними у допінгу

    Генеральний секретар Спортивного арбітражного суду (CAS) Матьє Реб повідомив, що арбітр Міхаель Гайстлінгер може припинити роботу в організації через корупційний скандал в Міжнародному союзі біатлоністів (IBU).

    Австрієць Гайстлінгер протягом 16 років працював в IBU і займав посаду генерального секретаря з 2004 по 2008 рік.

    «Щодо нього рішення поки що не було прийнято. Спочатку були мотивувальні рішення, потім робота над звітністю... Подивимося, які кроки зробить Рада ICAS», - цитує Реба Inside The Games.

    Гайстлінгер входив до трьох арбітрів CAS, яка раніше в цьому році виправдала 28 російських спортсменів і 11 визнала винними у використанні допінгу.

    Джерело: championat.com

    російські спортсмени скандал
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