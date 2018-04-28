Суддю, який виправдав 28 російських спортсменів, покарають через корупцію
- Вчора, 16:55
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Гайстлінгер входив до трьох арбітрів CAS, які також визнали 11 росіян винними у допінгу
Генеральний секретар Спортивного арбітражного суду (CAS) Матьє Реб повідомив, що арбітр Міхаель Гайстлінгер може припинити роботу в організації через корупційний скандал в Міжнародному союзі біатлоністів (IBU).
Австрієць Гайстлінгер протягом 16 років працював в IBU і займав посаду генерального секретаря з 2004 по 2008 рік.
«Щодо нього рішення поки що не було прийнято. Спочатку були мотивувальні рішення, потім робота над звітністю... Подивимося, які кроки зробить Рада ICAS», - цитує Реба Inside The Games.
Гайстлінгер входив до трьох арбітрів CAS, яка раніше в цьому році виправдала 28 російських спортсменів і 11 визнала винними у використанні допінгу.
Джерело: championat.com