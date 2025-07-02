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Суперкомп'ютер назвав головного фаворита клубного чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Суперкомп'ютер назвав головного фаворита клубного чемпіонату світу
«Челсі» став головним фаворитом клубного чемпіонату світу
фото: Reuters

Найнижчі шанси на перемогу у бразильських «Флуміненсе» (1,5%) і «Палмейраса» (3%)

«Челсі» став головним фаворитом клубного чемпіонату світу з футболу за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Ймовірність перемоги англійського «Челсі» оцінюється в 26,8%, французького«Парі Сен-Жермен» «-» 24,9%, іспанського «Реала» – 16,9%.

Найнижчі шанси на перемогу у бразильських «Флуміненсе» (1,5%) і «Палмейраса» (3%).

Нагадаємо, визначилися всі чвертьфінальні пари клубного чемпіонату світу.

1/4 фіналу клубного чемпіонату світу

  • «Флуміненсе» (Бразилія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • «Палмейрас» (Бразилія) – «Челсі» (Англія)
  • «ПСЖ» (Франція) – «Баварія» (Німеччина)
  • «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)

Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня о 22:00 за київським часом матчем «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль».

Останній учасник півфіналу визначиться 5 липня, після гри між «Реалом» та «Боруссією».

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: ФК Челсі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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