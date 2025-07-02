Суперкомп'ютер назвав головного фаворита клубного чемпіонату світу
Найнижчі шанси на перемогу у бразильських «Флуміненсе» (1,5%) і «Палмейраса» (3%)
«Челсі» став головним фаворитом клубного чемпіонату світу з футболу за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».
Ймовірність перемоги англійського «Челсі» оцінюється в 26,8%, французького«Парі Сен-Жермен» «-» 24,9%, іспанського «Реала» – 16,9%.
Найнижчі шанси на перемогу у бразильських «Флуміненсе» (1,5%) і «Палмейраса» (3%).
Нагадаємо, визначилися всі чвертьфінальні пари клубного чемпіонату світу.
1/4 фіналу клубного чемпіонату світу
- «Флуміненсе» (Бразилія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
- «Палмейрас» (Бразилія) – «Челсі» (Англія)
- «ПСЖ» (Франція) – «Баварія» (Німеччина)
- «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)
Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня о 22:00 за київським часом матчем «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль».
Останній учасник півфіналу визначиться 5 липня, після гри між «Реалом» та «Боруссією».
Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.
Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.