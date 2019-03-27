Світоліна, Цуренко і Ястремська потрапили до заявки турніру в Мадриді



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Еліна Світоліна

Перший в сезоні грунтовий турнір серії WTA Premier Mandatory стартує в Мадриді 4 травня

Еліна Світоліна п'ять разів виступала на Mutua Madrid Open і жодного разу не проходила далі другого кола (2015-го, 2016, 2018). У минулому році українка поступилася в другому раунді Карлі Суарес-Наварро і заробила 65 рейтингових очок. Відзначимо, що вчора стало відомо, що Еліна Світоліна бере паузу на невизначений термін для відновлення після травми коліна.

Леся Цуренко раніше шість разів грала в Мадриді, але жодного разу не зуміла подолати стартовий бар'єр основної сітки. У минулому сезоні Цуренко поступилася в першому колі другій сіяній Кароліні Плішковій з Чехії і додала 10 пунктів до своїх рейтингових балів.

Одеситка Даяна Ястремська дебютує на змаганнях в Мадриді.

Додамо, що в стартовій заявці турніру присутні всі тенісистки топ-50 світового рейтингу, крім 10-ї ракетки світу Серени Вільямс.

Джерело: btu.org.ua