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    Світоліна і Цуренко наступного тижня виступлять на «Прем'єрі» в Китаї

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    Еліна Світоліна - Світоліна і Цуренко наступного тижня виступлять на «Прем'єрі» в Китаї
    Еліна Світоліна

    Українські тенісистки стартують на азіатській серії турнірів

    Еліна Світоліна отримала на турнірі шостий номер посіву і пропустить перше коло. Свій перший матч українка проведе з переможницею зустрічі між Ариною Соболенко (№20) з Білорусі та іспанкою Карлою Суарес-Наварро (№22).

    Світоліна в четвертий раз зіграє на Wuhan Open: в 2014 році вона показала тут свій кращий результат, коли дійшла до півфіналу, поступившись майбутній чемпіонці Петрі Квітовій.

    Леся Цуренко (№26) також потрапила у верхню частину основної сітки і в першому колі зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіної (№13), посіяної в Ухані під тринадцятим номером.

    Відзначимо, що Цуренко втретє виступить на змаганнях в Китаї: у 2015 році українка зазнала поразки в стартовому матчі, а в минулому сезоні дійшла до другого кола.

    Джерело: btu.org.ua

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