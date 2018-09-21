Світоліна і Цуренко наступного тижня виступлять на «Прем'єрі» в Китаї



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Еліна Світоліна

Українські тенісистки стартують на азіатській серії турнірів

Еліна Світоліна отримала на турнірі шостий номер посіву і пропустить перше коло. Свій перший матч українка проведе з переможницею зустрічі між Ариною Соболенко (№20) з Білорусі та іспанкою Карлою Суарес-Наварро (№22).

Світоліна в четвертий раз зіграє на Wuhan Open: в 2014 році вона показала тут свій кращий результат, коли дійшла до півфіналу, поступившись майбутній чемпіонці Петрі Квітовій.

Леся Цуренко (№26) також потрапила у верхню частину основної сітки і в першому колі зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіної (№13), посіяної в Ухані під тринадцятим номером.

Відзначимо, що Цуренко втретє виступить на змаганнях в Китаї: у 2015 році українка зазнала поразки в стартовому матчі, а в минулому сезоні дійшла до другого кола.

Джерело: btu.org.ua