Рейтинг WTA: Світоліна повернулася до п'ятірки, Козлова піднялася на 13 позицій, Костюк втратила 56
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Розсилка
Інші українки загалом зберегли свої місця
За підсумками турніру із серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі (США) у рейтингу WTA сталися помітні зміни. Сенсаційна переможниця, 18-річна канадійка Б'янка Андреєску, піднялася відразу на 36 позицій і від нині посідає 24-те місце у рейтингу.
Німкеня Анжелік Кербер, яка грала у фіналі, піднялася на чотири місця і стала четвертою. Швейцарка Белінда Бенчіч, яка грала у півфіналі, вперше піднялася до 20-ки найсильніших.
На одне місце (з шостого на п'яте) завдяки першому в кар'єрі півфіналу Індіан-Веллсу піднялася й українка Еліна Світоліна.
На 13 місць вгору піднялася завдяки виходу в 1/16 фіналу Індіан-Веллсу й Катерина Козлова. Від сьогодні вона знаходиться на межі першої сотні - 101-ю.
До невдач тижня варто віднести черговий регрес 16-річної Марти Костюк, котра продовжує губити здобуті торік очки, зараз втратила чергових 56 позицій і опустилася на 247-ме місце.
Інші українки загалом свої позиції зберегли. Зокрема й Дарина Лопатецька, яка вчора, 17 березня, стала чемпіонкою турніру ITF W25 в Нісітамі (Японія). Вона за підсумками минулого тижня піднялася лише на одне місце.
Рейтинг WTA
(станом на 18 березня 2019 року)
1. Наомі Осака (Японія) - 5991
2. Петра Квітова (Чехія) - 5550
3. Сімона Халеп (Румінія) - 5457
4. Анжелік Кербер (Німеччина) - 5315
5. Еліна Світоліна (Україна) - 5225
6. Слоан Стівенс (США) - 5222
7. Кароліна Плішкова (Чехія) - 5145
8. Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4995
9. Аріна Соболенко (Білорусь) - 3620
10. Серена Вільямс (США) - 3406
11. Ешлі Барті (Австралія) - 3395
12. Анастасія Севастова (Латвія) - 3270
13. Каролін Возняцкі (Данія) - 3007
14. Еліс Мертенс (Бельгія) - 2800
15. Юлія Ґьорґес (Німеччина) - 2780
16. Медісон Кіс (США) - 2726
17. Ґарбіньє Муґуруса (Іспанія) - 2635
18. Ван Цян (Китай) - 2607
19. Анетт Контавейт (Естонія) - 2465
20. Белінда Бенчіч (Швейцарія) - 2420
21. Каролін Ґарсія (Франція) - 2350
22. Дарія Касаткіна (РФ) - 2345
23. Єлєна Остапенко (Латвія) - 2251
24. Б'янка Андреєску (Канада) - 1913
25. Донна Векіч (Хорватія) - 1875
26. Даніель Коллінз (США) - 1851
27. Сє Шувей (Тайвань) - 1810
28. Леся Цуренко (Україна) - 1806
29. Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - 1718
30. Марія Шарапова (РФ) - 1706
31. Каміла Джорджі (Італія) - 1705
32. Міхаела Бузарнеску (Румунія) - 1650
33. Анастасія Павлюченкова (РФ) - 1565
34. Софія Кенін (США) - 1534
35. Домініка Цибулкова (Словаччина) - 1502
36. Олександра Соснович (Білорусь) - 1495
37. Даяна Ястремська (Україна) - 1378
...
101. Катерина Козлова (Україна) - 615
126. Ангеліна Калініна (Україна) - 488
177. Катерина Завацька (Україна) - 336
247. Марта Костюк (Україна) - 224
285. Валерія Страхова (Україна) - 168
294. Катерина Бондаренко (Україна) - 163
303. Дарина Лопатецька (Україна) - 154
319. Ольга Янчук (Україна) - 139
359. Ганна Познихіренко (Україна) - 112
491. Анастасія Васильєва (Україна) - 48
573. Марина Чернишова (Україна) - 30
584. Анастасія Шошина (Україна) - 27
641. Маріанна Закарлюк (Україна) - 20
857. Юлія Лиса (Україна) - 3