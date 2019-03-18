Рейтинг WTA: Світоліна повернулася до п'ятірки, Козлова піднялася на 13 позицій, Костюк втратила 56



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Інші українки загалом зберегли свої місця

За підсумками турніру із серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі (США) у рейтингу WTA сталися помітні зміни. Сенсаційна переможниця, 18-річна канадійка Б'янка Андреєску, піднялася відразу на 36 позицій і від нині посідає 24-те місце у рейтингу.

Німкеня Анжелік Кербер, яка грала у фіналі, піднялася на чотири місця і стала четвертою. Швейцарка Белінда Бенчіч, яка грала у півфіналі, вперше піднялася до 20-ки найсильніших.

На одне місце (з шостого на п'яте) завдяки першому в кар'єрі півфіналу Індіан-Веллсу піднялася й українка Еліна Світоліна.

На 13 місць вгору піднялася завдяки виходу в 1/16 фіналу Індіан-Веллсу й Катерина Козлова. Від сьогодні вона знаходиться на межі першої сотні - 101-ю.

До невдач тижня варто віднести черговий регрес 16-річної Марти Костюк, котра продовжує губити здобуті торік очки, зараз втратила чергових 56 позицій і опустилася на 247-ме місце.

Інші українки загалом свої позиції зберегли. Зокрема й Дарина Лопатецька, яка вчора, 17 березня, стала чемпіонкою турніру ITF W25 в Нісітамі (Японія). Вона за підсумками минулого тижня піднялася лише на одне місце.

Рейтинг WTA

(станом на 18 березня 2019 року)

1. Наомі Осака (Японія) - 5991

2. Петра Квітова (Чехія) - 5550

3. Сімона Халеп (Румінія) - 5457

4. Анжелік Кербер (Німеччина) - 5315

5. Еліна Світоліна (Україна) - 5225

6. Слоан Стівенс (США) - 5222

7. Кароліна Плішкова (Чехія) - 5145

8. Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4995

9. Аріна Соболенко (Білорусь) - 3620

10. Серена Вільямс (США) - 3406

11. Ешлі Барті (Австралія) - 3395

12. Анастасія Севастова (Латвія) - 3270

13. Каролін Возняцкі (Данія) - 3007

14. Еліс Мертенс (Бельгія) - 2800

15. Юлія Ґьорґес (Німеччина) - 2780

16. Медісон Кіс (США) - 2726

17. Ґарбіньє Муґуруса (Іспанія) - 2635

18. Ван Цян (Китай) - 2607

19. Анетт Контавейт (Естонія) - 2465

20. Белінда Бенчіч (Швейцарія) - 2420

21. Каролін Ґарсія (Франція) - 2350

22. Дарія Касаткіна (РФ) - 2345

23. Єлєна Остапенко (Латвія) - 2251

24. Б'янка Андреєску (Канада) - 1913

25. Донна Векіч (Хорватія) - 1875

26. Даніель Коллінз (США) - 1851

27. Сє Шувей (Тайвань) - 1810

28. Леся Цуренко (Україна) - 1806

29. Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - 1718

30. Марія Шарапова (РФ) - 1706

31. Каміла Джорджі (Італія) - 1705

32. Міхаела Бузарнеску (Румунія) - 1650

33. Анастасія Павлюченкова (РФ) - 1565

34. Софія Кенін (США) - 1534

35. Домініка Цибулкова (Словаччина) - 1502

36. Олександра Соснович (Білорусь) - 1495

37. Даяна Ястремська (Україна) - 1378

...

101. Катерина Козлова (Україна) - 615

126. Ангеліна Калініна (Україна) - 488

177. Катерина Завацька (Україна) - 336

247. Марта Костюк (Україна) - 224

285. Валерія Страхова (Україна) - 168

294. Катерина Бондаренко (Україна) - 163

303. Дарина Лопатецька (Україна) - 154

319. Ольга Янчук (Україна) - 139

359. Ганна Познихіренко (Україна) - 112

491. Анастасія Васильєва (Україна) - 48

573. Марина Чернишова (Україна) - 30

584. Анастасія Шошина (Україна) - 27

641. Маріанна Закарлюк (Україна) - 20

857. Юлія Лиса (Україна) - 3