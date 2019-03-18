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    Рейтинг WTA: Світоліна повернулася до п'ятірки, Козлова піднялася на 13 позицій, Костюк втратила 56

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    Рейтинг WTA: Світоліна повернулася до п'ятірки, Козлова піднялася на 13 позицій, Костюк втратила 56

    Інші українки загалом зберегли свої місця

    За підсумками турніру із серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі (США) у рейтингу WTA сталися помітні зміни. Сенсаційна переможниця, 18-річна канадійка Б'янка Андреєску, піднялася відразу на 36 позицій і від нині посідає 24-те місце у рейтингу.

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    Німкеня Анжелік Кербер, яка грала у фіналі, піднялася на чотири місця і стала четвертою. Швейцарка Белінда Бенчіч, яка грала у півфіналі, вперше піднялася до 20-ки найсильніших.

    На одне місце (з шостого на п'яте) завдяки першому в кар'єрі півфіналу Індіан-Веллсу піднялася й українка Еліна Світоліна.

    На 13 місць вгору піднялася завдяки виходу в 1/16 фіналу Індіан-Веллсу й Катерина Козлова. Від сьогодні вона знаходиться на межі першої сотні - 101-ю.

    До невдач тижня варто віднести черговий регрес 16-річної Марти Костюк, котра продовжує губити здобуті торік очки, зараз втратила чергових 56 позицій і опустилася на 247-ме місце.

    Інші українки загалом свої позиції зберегли. Зокрема й Дарина Лопатецька, яка вчора, 17 березня, стала чемпіонкою турніру ITF W25 в Нісітамі (Японія). Вона за підсумками минулого тижня піднялася лише на одне місце.  

    Рейтинг WTA

    (станом на 18 березня 2019 року)

    1. Наомі Осака (Японія) - 5991
    2. Петра Квітова (Чехія) - 5550
    3. Сімона Халеп (Румінія) - 5457
    4. Анжелік Кербер (Німеччина) - 5315
    5. Еліна Світоліна (Україна) - 5225
    6. Слоан Стівенс (США) - 5222
    7. Кароліна Плішкова (Чехія) - 5145
    8. Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4995
    9. Аріна Соболенко (Білорусь) - 3620
    10. Серена Вільямс (США) - 3406
    11. Ешлі Барті (Австралія) - 3395
    12. Анастасія Севастова (Латвія) - 3270
    13. Каролін Возняцкі (Данія) - 3007
    14. Еліс Мертенс (Бельгія) - 2800
    15. Юлія Ґьорґес (Німеччина) - 2780
    16. Медісон Кіс (США) - 2726
    17. Ґарбіньє Муґуруса (Іспанія) - 2635
    18. Ван Цян (Китай) - 2607
    19. Анетт Контавейт (Естонія) - 2465
    20. Белінда Бенчіч (Швейцарія) - 2420
    21. Каролін Ґарсія (Франція) - 2350
    22. Дарія Касаткіна (РФ) - 2345
    23. Єлєна Остапенко (Латвія) - 2251
    24. Б'янка Андреєску (Канада) - 1913
    25. Донна Векіч (Хорватія) - 1875
    26. Даніель Коллінз (США) - 1851
    27. Сє Шувей (Тайвань) - 1810
    28. Леся Цуренко (Україна) - 1806
    29. Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - 1718
    30. Марія Шарапова (РФ) - 1706
    31. Каміла Джорджі (Італія) - 1705
    32. Міхаела Бузарнеску (Румунія) - 1650
    33. Анастасія Павлюченкова (РФ) - 1565
    34. Софія Кенін (США) - 1534
    35. Домініка Цибулкова (Словаччина) - 1502
    36. Олександра Соснович (Білорусь) - 1495
    37. Даяна Ястремська (Україна) - 1378
    ...
    101. Катерина Козлова (Україна) - 615
    126. Ангеліна Калініна (Україна) - 488
    177. Катерина Завацька (Україна) - 336
    247. Марта Костюк (Україна) - 224
    285. Валерія Страхова (Україна) - 168
    294. Катерина Бондаренко (Україна) - 163
    303. Дарина Лопатецька (Україна) - 154
    319. Ольга Янчук (Україна) - 139
    359. Ганна Познихіренко (Україна) - 112
    491. Анастасія Васильєва (Україна) - 48
    573. Марина Чернишова (Україна) - 30
    584. Анастасія Шошина (Україна) - 27
    641. Маріанна Закарлюк (Україна) - 20
    857. Юлія Лиса (Україна) - 3

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