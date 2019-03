Світоліна: 4 поліцейських вдерлися в готель, навели на нас автомати і крикнули: «Руки в гору»

Еліна налякалася не на жарт

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла у себе в Twitter, що сильно налякалася у день відпочинку на турнірі в Індіан-Веллсі (США).

«Наші обличчя, коли 4 міліціонери входять у наш готельний номер, наводять на нас гармати і кричать "Руки вгору". #relaxingday».

Our faces when 4 policeman break into our hotel room and point guns at us and scream “Hands up” #relaxingday pic.twitter.com/PrGyRUkecK