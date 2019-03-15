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    Світоліна: 4 поліцейських вдерлися в готель, навели на нас автомати і крикнули: «Руки в гору»

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    Еліна Світоліна отримала своєрідний &laquo;relaxingday&raquo; - Світоліна: 4 поліцейських вдерлися в готель, навели на нас автомати і крикнули: «Руки в гору»
    Еліна Світоліна отримала своєрідний «relaxingday»
    Фото з соцмереж

    Еліна налякалася не на жарт

    Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла у себе в Twitter, що сильно налякалася у день відпочинку на турнірі в Індіан-Веллсі (США).

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    «Наші обличчя, коли 4 міліціонери входять у наш готельний номер, наводять на нас гармати і кричать "Руки вгору". #relaxingday».

    Інцидент начебто вечерпався, але неприємний осад залишився.

    Сьогодні о 21:00 за київським часом Еліна Світоліна проведе півфінальний поєдинок турніру в Індіан-Веллсі проти 18-річної канадійки Б'янки Андреєску.

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