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    Світоліна відкриє благодійний фонд допомоги дітям

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    Світоліна відкриє благодійний фонд допомоги дітям
    XSPORT.ua

    Благородний вчинок від української спортсменки

    Українська тенісистка Еліна Світоліна відкриє благодійний фонд «Elina Svitolina Foundation».

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    Церемонія пройде сьогодні, 18 березня в Далласі, Техас.

    «З нетерпінням чекаю відкриття мого фонду. Теніс - відмінний спорт, який створює відмінні можливості для мене. Я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб відкрити ці двері для дітей, щоб вони могли вчитися і досягати успіху в спорті.

    Моя мета - допомогти іншим, об'єднуючи людей і ресурси по всьому світу», - сказала Світоліна.

    Місія буде реалізовуватися за допомогою надання стипендій, ведення позашкільних програм, таборів і спеціальних заходів.

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