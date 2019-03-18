Світоліна відкриє благодійний фонд допомоги дітям



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XSPORT.ua

Благородний вчинок від української спортсменки

Українська тенісистка Еліна Світоліна відкриє благодійний фонд «Elina Svitolina Foundation».

Церемонія пройде сьогодні, 18 березня в Далласі, Техас.

«З нетерпінням чекаю відкриття мого фонду. Теніс - відмінний спорт, який створює відмінні можливості для мене. Я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб відкрити ці двері для дітей, щоб вони могли вчитися і досягати успіху в спорті.

Моя мета - допомогти іншим, об'єднуючи людей і ресурси по всьому світу», - сказала Світоліна.

Місія буде реалізовуватися за допомогою надання стипендій, ведення позашкільних програм, таборів і спеціальних заходів.