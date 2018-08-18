Світоліна та Цуренко вибули у чвертьфіналі престижного тенісного турніру в США



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Леся Цуренко та Еліна Світоліна

Найкращі тенісистки України не змогли подолати стадію чвертьфіналу на турнірі в Цинциннаті

Еліна Світоліна не змогла пробитися у півфінал престижного тенісного турніру, що наразі проходить в Цинциннаті.

В 1/4 фіналу перша ракетка України програла представниці Нідерландів Кікі Бертенс.

Не змогла вийти у півфінал і Леся Цуренко, яка в чвертьфіналі програла Сімоні Халеп з Румунії.

Western & Southern Open – 2018

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США

Призовий фонд: $2,874,299

Чвертьфінал

Кікі Бертенс (Нідерланди) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:4, 6:3

Сімона Халеп (Румунія) - Леся Цуренко (Україна) - 6:4, 6:1