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    Світоліна та Цуренко вибули у чвертьфіналі престижного тенісного турніру в США

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    Леся Цуренко та Еліна Світоліна - Світоліна та Цуренко вибули у чвертьфіналі престижного тенісного турніру в США
    Леся Цуренко та Еліна Світоліна

    Найкращі тенісистки України не змогли подолати стадію чвертьфіналу на турнірі в Цинциннаті

    Еліна Світоліна не змогла пробитися у півфінал престижного тенісного турніру, що наразі проходить в Цинциннаті.

    В 1/4 фіналу перша ракетка України програла представниці Нідерландів Кікі Бертенс.

    Не змогла вийти у півфінал і Леся Цуренко, яка в чвертьфіналі програла Сімоні Халеп з Румунії.

    Western & Southern Open – 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США

    Призовий фонд: $2,874,299

    Чвертьфінал

    Кікі Бертенс (Нідерланди) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:4, 6:3

    Сімона Халеп (Румунія) - Леся Цуренко (Україна) - 6:4, 6:1

    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко
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