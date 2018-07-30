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    Світоліна зберегла п'ятий рядок у рейтингу WTA

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    Еліна Світоліна - Світоліна зберегла п'ятий рядок у рейтингу WTA
    Еліна Світоліна

    Леся Цуренко повернулася на 39-й рядок

    У понеділок, 30 липня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зберегла п'яте місце.

    Леся Цуренко повернулася на 39-й рядок, Катерина Бондаренко зберегла 79-у позицію.

    Рейтинг WTA станом на 30 липня

    1 (1) Сімона Халеп (Румунія) - 7571
    2 (2) Каролін Возняцьки (Данія) 6660
    3 (3) Слоун Стівенс (США) - 5463
    4 (4) Анжеліка Кербер (Німеччина) - 5305
    5 (5) Еліна Світоліна (Україна) - 5020
    6 (6) Каролін Гарсія (Франція) - 4680
    7 (7) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 4620
    8 (8) Петра Квітова (Чехія) - 4550
    9 (9) Кароліна Плішкова (Чехія) - 4485
    10 (10) Юлія Гергес (Німеччина) - 3980
    ...
    39 (40) Леся Цуренко (Україна) - 1295
    79 (79) Катерина Бондаренко (Україна) - 812
    90 (82) Катерина Козлова (Україна) - 749
    104 (102) Даяна Ястремська (Україна) - 609
    129 (130) Марта Костюк (Україна) - 471
    143 (135) Ангеліна Калініна (Україна) - 424

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко рейтинг Даяна Ястремська Марта Костюк
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