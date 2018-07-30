Світоліна зберегла п'ятий рядок у рейтингу WTA
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Леся Цуренко повернулася на 39-й рядок
У понеділок, 30 липня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зберегла п'яте місце.
Леся Цуренко повернулася на 39-й рядок, Катерина Бондаренко зберегла 79-у позицію.
Рейтинг WTA станом на 30 липня
1 (1) Сімона Халеп (Румунія) - 7571
2 (2) Каролін Возняцьки (Данія) 6660
3 (3) Слоун Стівенс (США) - 5463
4 (4) Анжеліка Кербер (Німеччина) - 5305
5 (5) Еліна Світоліна (Україна) - 5020
6 (6) Каролін Гарсія (Франція) - 4680
7 (7) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 4620
8 (8) Петра Квітова (Чехія) - 4550
9 (9) Кароліна Плішкова (Чехія) - 4485
10 (10) Юлія Гергес (Німеччина) - 3980
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39 (40) Леся Цуренко (Україна) - 1295
79 (79) Катерина Бондаренко (Україна) - 812
90 (82) Катерина Козлова (Україна) - 749
104 (102) Даяна Ястремська (Україна) - 609
129 (130) Марта Костюк (Україна) - 471
143 (135) Ангеліна Калініна (Україна) - 424