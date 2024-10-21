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У США помер «заклятий ворог» президента Ердогана

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У США помер «заклятий ворог» президента Ердогана
Фетхуллах Ґюлен останні роки проживав у США і мав проблеми зі здоров'ям
фото із відкритих джерел

Помер ватажок руху «Хізмет» Фетхуллах Ґюлен: інформацію підтвердив його племінник

У США помер Фетхуллах Ґюлен – турецький опозиціонер, ватажок громадського руху «Хізмет» (FETÖ), повідомив рух Herkül у понеділок, 21 жовтня. Про це пише Haber7.

Зазначається, що 83-річний лідер організації, який мешкав у Пенсільванії, помер у лікарні, куди був госпіталізований. За даними ЗМІ, останнім часом здоров'я Ґюлена погіршилося. Крім ниркової недостатності та діабету, у нього також була деменція. Племінник Фетхуллаха Ґюлена, Ебуселеме Ґюлен, також підтвердив інформацію про його смерть.

Ґюлена називають заклятим ворогом президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана після того, як опозиціонера та його рух звинуватили у причетності до спроби державного перевороту 2016 року, пише Berliner Zeitung.

Рух Ґюлена складається із добровільних організацій, відомих серед його послідовників як «Хізмет», які об'єдналися під керівництвом Ґюлена. Воно налічує близько чотирьох мільйонів членів та керує 200 школами по всьому світу.

Зазначимо, у листопаді 2021 року ЗМІ повідомляли про смерть Ґюлена в Пенсільванії. Тоді опозиційний турецький портал OdaTV заявив, що Ґюлен був отруєний, а ще один мулла організації на фермі наклав на себе руки. Проте пізніше в адміністрації установи інформацію про смерть Ґюлена спростували.

Нагадаємо, спроба державного перевороту відбулася у Туреччині у липні 2016 року. Згідно з офіційними даними, тоді загинули понад 250 людей, ще близько двох тисяч поранено. Влада Туреччини поклала відповідальність за заколот на рух проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який з 1999 року живе у вигнанні до США. Сам Ґюлен відкидав звинувачення у причетності до заколоту.

Офіційна Анкара оголосила «Хізмет» терористичною групою у травні 2016 року. Рух спонсорував близько тисячі навчальних центрів по всьому світу та допомагав студентам середніх шкіл у 150 країнах вивчати турецьку мову та готуватися до складання вступних іспитів до університетів.

Уряд Ердогана звинуватив викладачів цих центрів у тому, що вони підтримують Ґюлена та виступають проти влади. Багато вчителів було заарештовано, а тим, хто працював за кордоном, влада Туреччини наказала повернутися на батьківщину. Прихильників Ґюлена також звинувачували у Туреччині у кількох терактах.

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Теги: Анкара смерть Реджеп Таїп Ердоган Туреччина ворог влада

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