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Смерть українця у Польщі: поліцейського обвинувачують у надмірному застосуванні сили

Ірина Бура
glavcom.ua
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Смерть українця у Польщі: поліцейського обвинувачують у надмірному застосуванні сили
Поліцейський свою провину не визнав
фото з відкритих джерел

Правоохоронцю загрожує до пʼяти років увʼязнення

Прокуратура в польському місті Ополе висунула обвинувачення 29-річному поліціянту за надмірне застосування сили щодо 48-річного громадянина України, що призвело до його смерті. Про це речник Окружної прокуратури в Ополе Станіслав Бар повідомив «Укрінформу».

За його словами, 6 листопада 29-річному поліцейському висунули обвинувачення у перевищенні службових повноважень через невідповідне застосування «засобів примусу з метою знерухомлення особи», що призвело до смерті 48-річного громадянина України.

Правоохоронцю загрожує до пʼяти років увʼязнення. Він дав свідчення у справі, проте не визнав провину. Правоохоронця усунули від виконання обовʼязків, йому також заборонили виїжджати з Польщі

Як зазначив Бар, розтин тіла українця засвідчив, що він міг померти в результаті різкого припинення дихальних функцій, тобто через удушення. Проте точну причину смерті можна буде назвати лише після проведення усіх експертиз, зокрема гістопатологічної, що займе ще кілька тижнів. Він додав, що тіло померлого вже передали родині.

Прокурор розповів про обставини інциденту. За його словами, 29 жовтня поліцію викликав власник фірми у населеному пункті Кшивізна, де хотів працевлаштуватися українець. Підприємець вимагав від чоловіка, який у результаті відмовився у нього працювати, заплатити за ночівлю. Спочатку той відмовлявся, але на момент приїзду поліції заплатив.

Коли поліціянту попросили українця показати документи, він відмовився. Тож патрульні хотіли відвезти чоловіка у відділок, але він пручався. Коли на нього намагалися надягти кайданки, застосовуючи силові заходи, чоловіку стало зле, він знепритомнів. На місце викликали рятувальників, але вони констатували смерть українця.

У прокуратурі наголосили, що виключають застосування надмірної сили поліціянтом на ґрунті національної неприязні й вважає це нещасним випадком.

Речник прокуратури також зауважив, що в Опольському воєводстві це перший у нинішньому році випадок смерті під час затримання поліцією.

Генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар повідомив, що смерть громадянина України перебуває на особливому контролі установи. Обставини цього випадку, включно з правомірністю застосування сили, розслідуються Окружною прокуратурою в Ополе.

Нагадаємо, поблизу Варшави поліцейські заарештували 29-річного чоловіка, якого звинувачують у вбивстві молодого українця у хостелі в Зомбках.

Раніше повідомлялося, що поліція німецького міста Росток відпустила напередодні затриманого 26-річного громадянина України, якого підозрюють у причетності до вбивства 46-річного українця. Зазначається, що 26-річний українець пробув у слідчому ізоляторі менше доби. Упродовж дня вівторка, 13 серпня, затриманий мав постати перед слідчим суддею для ухвалення рішення про арешт. Однак згодом поліція та прокуратура Ростока повідомили, що українця звільнено з-під варти.

Як повідомлялося,  12 серпня, тіло 46-річного українця було виявлене в спеціалізованому центрі для біженців. Співробітник сповістив поліцію та служби екстреної допомоги, однак лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть українця на місці.

Також нагадаємо, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

Згодом німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить зниклій українській дівчинці Валерії. 

До слова, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Убиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями.

Читайте також: У Німеччині вбито 17-річного українського баскетболіста
Теги: суд Польща смерть прокурор документи поліція

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