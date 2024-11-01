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Напередодні дня народження полеглого Да Вінчі помер його молодший брат

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Напередодні дня народження полеглого Да Вінчі помер його молодший брат
Помер молодший брат Дмитра Коцюбайла Іван
фото: Бурштинська міська рада

«Знову страшне горе прийшло до родини нашого захисника, Героя України Дмитра Коцюбайла», – Бурштинська міська рада

31 жовтня помер молодший брат військового Дмитра Коцюбайла Іван. Трагедія сталася напередодні дня народження загиблого торік Да Вінчі. Про це повідомляє Бурштинська міська рада.

«Знову страшне горе прийшло до родини нашого захисника, Героя України Дмитра Коцюбайла… Напередодні його дня народження пішов у засвіти його молодший брат Іван… Бурштинська міська рада висловлює щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять», – повідомили в Бурштинській міській раді.

Причину смерті молодшого брата Да Вінчі не назвали.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 листопада, військовому Дмитру Коцюбайлу з позивним Да Вінчі могло б виповнитися 29 років. Військовий загинув 7 березня 2023 року в боях поблизу Бахмута на Донеччині. Біля нього розірвалася мінометна міна, один з уламків влучив у шию.

До слова, українські фотокореспонденти Владислава та Костянтин Ліберови мають світлини останніх хвилин життя Героя України, командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, відомого як Да Вінчі. Про це повідомив фотокореспондент Єфрем Лукацький в інтерв'ю «Главкому».

Як стало відомо, молодша сестра Дмитра Коцюбайла, відомого як Да Вінчі, Олександра, підписала контракт з 1-м окремим штурмовим батальйоном імені свого брата.

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Теги: смерть Дмитро Коцюбайло Україна трагедія

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