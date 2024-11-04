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Журналіст опублікував докази наявності чоловічих статевих органів у переможниці Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Журналіст опублікував докази наявності чоловічих статевих органів у переможниці Олімпіади
У 2023 році Хеліф була відсторонена від участі в чемпіонаті світу, оскільки вона «провалила гендерний тест»

Гормональний тест показав, що рівень тестостерону у крові Хеліф знаходиться на типовому для чоловіків рівні

Французький журналіст Джаффар Айт Аудіа передав ресурсу Reduxx докази, що олімпійська чемпіонка з боксу Іман Хеліф – біологічний чоловік.

Зазначається, що у медичних документах Іман є інформація, що вказує на наявність у Хеліф XY-хромосоми та тестикул.

Також у звіті сказано, що результати МРТ тазу показали відсутність у спортсменки матки та яєчників, але підтвердили наявність гонади (насінники) у паховому каналі та мікропенісу, що нагадує збільшений клітор.

Гормональний тест показав, що рівень тестостерону у крові Хеліф знаходиться на типовому для чоловіків рівні.

Уточнюється, що дані взяті з лікарень в Алжирі та Парижі. Медичний звіт було підготовлено в червні 2023 року.

Нагадаємо, Олімпійська чемпіонка з боксу з Алжиру Іман Хеліф подала судовий позов проти соцмережі X. 

Іман Хеліф звинуватила платформу в «актах важкого кіберпереслідування» після повідомлень, що поширилися, що вона чоловік або трансгендер. Серед фігурантів згадуються британська письменниця Джоан Роулінг, американський бізнесмен Ілон Маск та, навіть, колишній президент США Дональд Трамп.

Скаргу подано до Центру боротьби з розпалюванням ненависті в інтернеті при прокуратурі Парижа. Які саме повідомлення X стали предметом розгляду, не повідомляється. При цьому адвокатка наголосила, що покарані можуть бути не лише відомі особи, а й ті, хто публікував образливі пости не під своїм справжнім ім'ям.

Хеліф виявилася замішаною у гендерному скандалі, який розгорівся після поєдинку 1/8 фіналу олімпійських ігор у Парижі. Бій між італійкою Анджелою Каріні та алжирською спортсменкою завершився через 46 секунд після початку. Каріні відмовилася продовжувати поєдинок і залишила ринг у сльозах.

У свою чергу Роулінг опублікувала пост, у якому назвала алжирську боксерку «чоловіком, який насолоджувався стражданнями жінки, яку він щойно вдарив по голові». Крім цього, ЗМІ та коментатори в мережі звинувачували Хеліф у трансгендерному переході. Пізніше до преси потрапили дитячі знімки спортсменки, надані її батьком. Чоловік також оприлюднив її свідоцтво про народження. У документі йдеться, що Іман Халіф народилася жінкою 2 травня 1999 року.

У 2023 році Хеліф була відсторонена від участі в чемпіонаті світу рішенням Міжнародної боксерської асоціації (IBA), оскільки алжирська спортсменка «провалила гендерний тест».

Однак МОК позбавив IBA, яку керує росіянин Умар Кремльов, офіційного статусу і не став спиратися на інформацію організації. В підсумку Хеліф пройшла перевірку на рівень тестостерону і була допущена до Ігор.

Теги: бокс Олімпіада скандал жінка

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