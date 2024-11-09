Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Помер боксер В’ячеслав Узєлков

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Помер боксер В’ячеслав Узєлков
Спортивну кар’єру Узєлков закінчив у 2013 році
фото з відкритих джерел

Спортсмен нещодавно переніс операцію на серці та перебував на етапі реабілітації

У віці 45 років помер український боксер В'ячеслав Узєлков. Про це повідомили у Федерації боксу України.

«Із глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким В’ячеслава. Світла пам’ять Чемпіону», – сказано у повідомленні Федерації боксу.

Відомо, що боксер нещодавно переніс операцію на серці та перебував на етапі реабілітації. У 2012 році він пережив інсульт.

В’ячеслав Узєлков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар’єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. У професійному боксі українець з’явився у 2004 році, і в першому ж поєдинку здолав росіянина Сулеймана Джерілова. Кар’єру Узєлков закінчив у 2013 році, в останньому двобої він поступився сербу Геарду Аєтовичу.

Згодом він став телеведучим та здобув популярність завдяки участі у таких шоу як «Україна має талант», зі своєю дружиною знімався у передачі «Зважені та щасливі».

Також Узєлков пробував себе в ролі політика: у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від партії «ОПЗЖ», утім програв вибори, набравши лише 4% голосів.

Читайте також:

Теги: вибори партії політика Україна У Лей інсульт втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін наростив впливи в Африці, спробував понервувати США активністю у Латинській Америці, фактично інкорпорував Білорусь
Війна з Росією це погано, але мир з нею це ще гірше
11 жовтня, 13:23
59-річна Гарріс веде здоровий, активний спосіб життя
Білий дім опублікував дані медогляду Гарріс
13 жовтня, 15:24
Росіяни судили українську журналістку за статтею про «розпалювання міжнаціональної ворожнечі», у справі було два епізоди
Росія заочно засудила українську журналістку Яніну Соколову
14 жовтня, 15:28
Фіцо побажав Україні справедливого миру, але задався питанням, чи можливо його досягти за нинішнього «стану справ»
Фіцо заявив, що «імовірність закінчення війни в Україні найближчим часом дуже висока»
16 жовтня, 15:22
Гарріс залучить до передвиборчої кампанії Обаму
Камала Гарріс проведе передвиборчу кампанію із сімейством Обама
18 жовтня, 22:50
Ситуація на фронту станом на 20 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
20 жовтня, 00:00
Триває 981-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 31 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
31 жовтня, 08:15
Як зазначає ОБСЄ, Центрвиборчком не дозволив місцевим спостерігачам і представникам політичних партій бути присутніми на перевірці електронних виборів
ОБСЄ опублікувала звіт про порушення на виборах у Грузії
31 жовтня, 15:09
Розвідка повідомила, що близько 4 тис. північнокорейських військових, які нині перебувають у Росії, отримують $800 на місяць
КНДР відправляє на війну проти України молодь? Деталі від розвідки Південної Кореї
29 жовтня, 20:59

Скотч. Спорт

Помер боксер В’ячеслав Узєлков
Помер боксер В’ячеслав Узєлков
Футболіст рівненського «Вереса» розповів, як йому без бронювання вдається уникати мобілізації
Футболіст рівненського «Вереса» розповів, як йому без бронювання вдається уникати мобілізації
Залужний, Мудрик та Шевченко зустрілись на матчі «Шахтаря» (фото)
Залужний, Мудрик та Шевченко зустрілись на матчі «Шахтаря» (фото)
Віктор Розовий зробив перший символічний удар перед матчем між «Рухом» та «Карпатами»
Віктор Розовий зробив перший символічний удар перед матчем між «Рухом» та «Карпатами»
Футбол, атракціони, спортзал. Дружина Зінченка в новому образі показала будні з родиною
Футбол, атракціони, спортзал. Дружина Зінченка в новому образі показала будні з родиною
Микола Шапаренко зустрічається із донькою Максима Шацьких? ЗМІ розкрили подробиці
Микола Шапаренко зустрічається із донькою Максима Шацьких? ЗМІ розкрили подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
421K
Маск зробив заяву про завершення війни в Україні
97K
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
97K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2024
6826
Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували
5941
Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву

Новини

Росіяни за добу 417 разів били по населених пунктах Запоріжжя
Сьогодні, 07:54
Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів у семи регіонах
Сьогодні, 07:30
США дозволили відправити військових підрядників в Україну, вартість Bitcoin побила рекорд: головне за ніч
Сьогодні, 07:02
Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували
Сьогодні, 06:18
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua