Помер боксер В’ячеслав Узєлков

Спортсмен нещодавно переніс операцію на серці та перебував на етапі реабілітації

У віці 45 років помер український боксер В'ячеслав Узєлков. Про це повідомили у Федерації боксу України.

«Із глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким В’ячеслава. Світла пам’ять Чемпіону», – сказано у повідомленні Федерації боксу.

Відомо, що боксер нещодавно переніс операцію на серці та перебував на етапі реабілітації. У 2012 році він пережив інсульт.

В’ячеслав Узєлков народився у квітні 1979 року у Вінниці. За час своєї спортивної кар’єри він призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. У професійному боксі українець з’явився у 2004 році, і в першому ж поєдинку здолав росіянина Сулеймана Джерілова. Кар’єру Узєлков закінчив у 2013 році, в останньому двобої він поступився сербу Геарду Аєтовичу.

Згодом він став телеведучим та здобув популярність завдяки участі у таких шоу як «Україна має талант», зі своєю дружиною знімався у передачі «Зважені та щасливі».

Також Узєлков пробував себе в ролі політика: у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від партії «ОПЗЖ», утім програв вибори, набравши лише 4% голосів.