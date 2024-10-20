Платять кошти, аби лягти у труну. Серед росіян набирає популярності незвичайна терапія

Вартість «гроботерапії» може складати 45 тис. грн

У Росії з'явився новий тренд – «гроботерапія». Таку психологічну практику проводять для тих, хто втратив смак до життя. Про це повідомляють росЗМІ.

Видання пише, що жива людина лягає у труну, а потім з нею прощаються родичі.

«Це потрібно для тих людей, які перебувають у глибокій депресії, у яких є все, окрім почуття щастя. Під час терапії людина розуміє, що виходу немає тільки з труни, з усім іншим у житті можна впоратися», – розповіла власниця ритуального агентства.

Вартість такої послуги різна. Наприклад, у Самарі мінімальна ціна терапії – 35 тис. рублів (10 тис. грн, – «Главком»). А от в Іжевську лягти в труну пропонують за 150 тис. (45 тис. грн, – «Главком»).

Водночас захоплення розкритикувати члени громадського руху «Росія православна»: «У першу чергу це стосується так званої «гроботерапії» та інших окультних практик, пропагованих як спосіб вирішення психологічних проблем. Ці модні захоплення не мають нічого спільного з справжньою терапією та ставлять під сумнів психічне здоров'я молодого покоління. Спеціалісти мають зайнятися перевіркою подібних трендів, щоб запобігти їх широкому поширенню та мінімізувати шкоду. Так само викликає занепокоєння зростаючий інтерес до квадроберів».