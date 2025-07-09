Трамп розхвалив президента Ліберії за «чудову англійську» та потрапив у курйоз

Англійська мова є офіційною мовою Ліберії

Президент США Дональд Трамп провів обід з лідерами африканських країн та потрапив у курйозну ситуацію. Американський президент похвалив президента Ліберії Джозефа Боакаї за знання англійської мови, не знаючи, що ця мова є офіційною в країні, передає «Главком».

Запросивши президента Ліберії Джозефа Боакаї виступити перед групою, Трамп подякував йому та зазначив: «Така гарна англійська. Де ви навчилися так гарно говорити?».

Боакай засміявся і виглядав дещо збентеженим, коли Трамп знову повторив: «Де ви здобули освіту? У Ліберії?». На що ліберійський президент відповів: «Так».

«Ну, це дуже цікаво. Прекрасна англійська, – сказав Трамп. – За цим столом у мене є люди, які не можуть говорити так само добре».

Ліберія була заснована в 1820-х роках як поселення для звільнених афроамериканських рабів, звідси й її назва, що перекладається як «вільний». Англійська є її офіційною мовою, хоча вона також має численні мови корінних народів та різновид англійської мови, відому як ліберійська англійська.

Видання The Daily Beast назвало це типовим промахом Трампа, який «знову підкреслив свою недосвідченість у міжнародних питаннях», також The Daily Beast підкреслює, що це виглядало «ганебно» для американського президента, бо Ліберія – англомовна країна з моменту свого утворення.

У повідомленні India Today зазначено, що ця репліка спровокувала «бурю критики та кепкувань», адже навіть поверхневе знання історії Африки підказує, що Ліберія була заснована звільненими американськими рабами саме для поширення англійської мови та культури.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опинився у курйозній ситуації під час посадки на борт президентського літака Air Force One. Інцидент стався на злітно-посадковій смузі військової бази Ендрюс у штаті Меріленд.

Озброївшись великою чорною парасолькою, Трамп вийшов із автомобіля та попрямував до трапа літака. Підійшовши до дверей Air Force One, президент США спробував увійти всередину, не закриваючи парасолю. Але дверний отвір виявився надто вузьким, щоб пропустити об’ємну конструкцію.