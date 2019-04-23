  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тренер Чисори не радить тому битися проти українця Усика

    • Розсилка
    Дерек Чисора та Дейв Колдуелл - Тренер Чисори не радить тому битися проти українця Усика
    Дерек Чисора та Дейв Колдуелл
    Sky Sports

    Дейв Колдуелл вважає українського надважковаговика надто небезпечним для свого боксера

    Тренер британського боксера Дерека Чисори Дейв Колдуелл не радить своєму спортсмену битися проти українця Олександра Усика.

    «Я вже достатньо чув про Усика. То ж сказав Дереку, що йому не варто проводити бій проти українця. Усик дуже стильний та технічний боксер. Він дуже мобільний, а не малорухомий гігант. Це не підходить для Дерека», - передає слова Колдуелла Express Sport.

    Олександр Усик перейшов до надважкої вагової категорії. Перший бій наш боксер проведе 25 травня в США проти камерунця Карлоса Такама.

     Читайте також: Екс-суперник Кличка назвав Усика майбутнім жахом надважкої ваги
    Читайте також
    бокс Олександр Усик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ