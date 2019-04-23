Тренер Чисори не радить тому битися проти українця Усика



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Дерек Чисора та Дейв Колдуелл Sky Sports

Дейв Колдуелл вважає українського надважковаговика надто небезпечним для свого боксера

Тренер британського боксера Дерека Чисори Дейв Колдуелл не радить своєму спортсмену битися проти українця Олександра Усика.

«Я вже достатньо чув про Усика. То ж сказав Дереку, що йому не варто проводити бій проти українця. Усик дуже стильний та технічний боксер. Він дуже мобільний, а не малорухомий гігант. Це не підходить для Дерека», - передає слова Колдуелла Express Sport.

Олександр Усик перейшов до надважкої вагової категорії. Перший бій наш боксер проведе 25 травня в США проти камерунця Карлоса Такама.