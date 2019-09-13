Три гравця збірної Аргентини з волейболу отримали дискваліфікацію за жест «вузькі очі»



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Перейра і Крер дискваліфіковані на три матчі. Конте пропустить дві гри

Всі три гравці відбудуть дискваліфікацію під час чемпіонату Південної Америки, який стартував 11 вересня

Дисциплінарна комісія міжнародної федерації волейболу (ФІВБ) дискваліфікувала трьох гравців збірної Аргентини – Факундо Конте, Федеріко Перейру і Пабло Крера.

У серпні волейболісти після перемоги в олімпійському кваліфікаційному турнірі в Китаї зробили фото, на якому зобразили «вузькі очі». Цей жест розцінили як прояв расизму.

Перейра і Крер дискваліфіковані на три матчі. Конте пропустить дві гри, оскільки відразу ж вибачився за жест в соціальних мережах. Крім того, федерація волейболу Аргентини оштрафована на 15 тисяч швейцарських франків.

Всі три гравці відбудуть дискваліфікацію під час чемпіонату Південної Америки, який стартував 11 вересня.

Раніше за аналогічний жест «вузькі очі» триматчеву дискваліфікацію отримав тренер жіночої збірної Росії Серджіо Бузато. Він уже відбув покарання під час Євро-2019.

Джерело: volleyball.ua