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Трубін може стати гравцем одного з найсильніших клубів Європи

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Трубін може стати гравцем одного з найсильніших клубів Європи
Анатолій Трубін на передматчевій розминці
фото: ФК «Бенфіка»

Український голкіпер зацікавив імениту команду

Керівництво мюнхенської «Баварії» збирається вийти на трансферний ринок для пошуку заміни Мануелю Ноєру, повідомляє sport.novyny.live.

Тренерський штаб «Баварії» незадоволений виступом Мануеля Ноєра цього сезону. Колишній капітан збірної Німеччини припускає забагато помилок, а кількість ударів, які він відбиває, не перевищує 40%.

Тож, одним із претендентів на перехід у «Баварію» став український голкіпер.

Під час зимового трансферного вікна 2025 року «Баварія» вийде на трансферний ринок. Фаворитом німецького клубу є Анатолій Трубін. «Баварія» шукає молодого голкіпера, який зможе надовго посісти місце у воротах команди. Важливим для німецького клубу є те, що українець має досвід виступу в єврокубках. «Баварія» готова запропонувати «Бенфіці» 37 млн євро за воротаря.

Якщо португальський клуб відмовиться продавати Анатолія Трубіна, мюнхенці спробують узгодити з італійським «Наполі» трансфер Алекса Мерета.

Нагадаємо, ФІФА представила оновлений світовий рейтинг футбольних збірних після жовтневих матчів Ліги націй. Україна у ньому опустилася на 25-те місце.

Останнє оновлення списку відбулося після стартових матчів Ліги націй, які відбулися у вересні. Збірна України тоді двічі поступилася: Албанії (1:2) та Чехії (2:3), але піднялася у рейтингу на одну позицію.

У жовтневих поєдинках Ліги націй підопічні Сергія Реброва здобули чотири очки: перемогли Грузію (1:0) у номінально домашній грі й зіграли унічию з Чехією (1:1). У цих матчах на воротах стояв якраз Трубін.

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Теги: Анатолій Трубін ФК Баварія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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