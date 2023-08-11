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Воротар «Шахтаря» Анатолій Трубін перейшов до відомого португальського клубу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Воротар «Шахтаря» Анатолій Трубін перейшов до відомого португальського клубу
Анатолій Трубін і Руй Кошта
фото: ФК «Бенфіка»

Воротар донецького «Шахтаря» і Збірної України Анатолій Трубін перейшов до лісабонської «Бенфіки». Про це йдеться на офіційних ресурсах ФК «Бенфіки» та «Шахтаря».

Як повідомляється, український голкіпер підписав контракт на п’ять сезонів до 2028 року.

За заявою лісабонського клубу, «Бенфіка» заплатила «Шахтарю» 10 мільйонів євро. Ще один мільйон передбачений у вигляді потенційних бонусів. «Гірники» також отримають 40% від подальшого продажу воротаря.

Зазначається, що сума відступних за Трубіна становить вражаючі 100 мільйонів євро. Саме таку клаусулу доведеться виплатити потенційному покупцеві українського голкіпера, щоб не вести переговорів із португальцями.

«ФК «Шахтар» дякує Анатолію за роки, проведені в клубі, за високий професіоналізм, яскраву та надійну гру, внесок у перемоги команди. Бажаємо успіхів і великих досягнень у подальшій футбольній кар’єрі й усього найкращого!», – йдеться в заяві «гірників».

Як відомо, 22-річний Анатолій Трубін народився у Донецьку та є вихованцем «Шахтаря», за першу команду якого виступав із 2019 року. За цей час він провів за основний склад 94 матчі та тричі ставав чемпіоном України (2019, 2020, 2023), а також вигравав Суперкубок України (2021).

Разом із молодіжною збірною України воротар дійшов до півфіналу молодіжного Євро-2023. Також на його рахунку сім матчів за головну команду країни.

Нагадаємо, футболіст-легіонер втік із московського «Динамо» через атаку українських дронів на «Москву-Сіті». 

До слова, перший матч київського «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій із грецьким «Арісом» викликав стурбованість у керівництва Європейського футбольного союзу (УЄФА). У штаб-квартирі організації в Ньоні дійшли висновку, що у Салоніках пройде поєдинок підвищеної небезпеки.

Раніше Українська асоціація футболу повідомила, хто стане новим головним тренером жіночої збірної України.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Бенфіка Анатолій Трубін

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