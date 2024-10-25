Міністр спорту Франції пропонує карати команди поразками за гомофобні кричалки фанатів

Жіль Авру: Негідна поведінка вболівальників під час гри «Марселя» з «ПСЖ» може призвести до найсуворіших наслідків

Міністр спорту Франції Жіль Авру пропонує жорстко карати футбольні клуби за поведінку фанатів.

«На жаль, часом нам доводиться вдаватися до колективних санкцій. Буде застосовано відповідні правила. Треба суворо дотримуватись протоколу ФІФА. Як тільки починають звучати гомофобні кричалки, матч зупиняється на кілька хвилин, а потім, можливо, переривається. Команди відправляються в роздягальні на певний час, а потім відновлюється гра, якщо відновлюється порядок. Більш суворий захід – зупинка гри та технічна поразка з рахунком 0:3 стороні, що приймає гру. Лізі та Федерації футболу Франції було вказано на необхідність суворого застосування цього регламенту», – зазначив Жіль Авру.

Також він підкреслив, що до найсуворіших наслідків може призвести негідна поведінка вболівальників під час майбутньої гри «Марселя» з «ПСЖ» у чемпіонаті Франції.

«Гомофобні прояви на стадіоні є неприпустимими. Можливо, у минулому були певні традиції, але суспільство змінилося. Ми хочемо повернутися до того стану, який був під час Олімпійських ігор. Спорт об'єднує людей, через нього передаються цінності людяності, свободи, рівності та братерства. Цінності Республіки. Потрібно покінчити з цими застарілими кричалками. Ми більше не будемо терпіти такого», – заявив Авру.

Нагадаємо, трьох гравців збірної Австрії з футболу було виключено з команди на дві гри за гомофобні кричалки.

Головний тренер австрійців Ральф Рангнік прибрав із заявки на матчі проти Словаччини та Туреччини трьох гравців віденського «Рапіда» – Марко Грюлля, Гвідо Бургшталлера та голкіпера Нікласа Хедля.

Причиною такого рішення стало відео, зняте після перемоги «Рапіда» в дербі проти «Аустрії» 25 лютого, де гравці скандують гомофобні кричалки. При цьому Рангнік не виключив, що футболістів може бути викликано до збірної в майбутньому.

«Я не потерплю цього в команді, яку треную. Все, за що ми виступаємо, знаходиться на протилежному полюсі, і я сказав хлопцям про це телефоном. Я очікую, що вони поставляться до цього питання серйозно і зрозуміють, що для людей означає, коли їх публічно ображають або дискримінують таким чином», – сказав Рангнік.

Як повідомлявSky Sports, після інциденту Грюлля, Бургшталлера, Хедля та ще двох гравців дискваліфікували на кілька турів австрійської Бундесліги.

Також від роботи були тимчасово відсторонені керуючий директор «Рапіда» Штеффен Хофманн та помічник головного тренера Стефан Куловіц.