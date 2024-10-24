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Гол та дві результативні передачі Мудрика допомогли «Челсі» розгромити «Панатінаїкос»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Гол та дві результативні передачі Мудрика допомогли «Челсі» розгромити «Панатінаїкос»
Мудрик відзначився результативною грою за «Челсі»
фото з відкритих джерел

Українець відзначився трьома успішними діями у матчі Ліги конференцій

Лондонський «Челсі» переміг афінський «Панатінаїкос» у черговому раунді Ліги конференцій. Українець Михайло Мудрик став автором не лише одного з голів, але і асистентом у двох епізодах для своїх партнерів по команді. Матч закінчився з рахунком 4-1 на користь лондонського клубу.

«Челсі» відкрив рахунок у середині першого тайму, коли Жоау Фелікс скористався подачею Михайла Мудрика вздовж воріт і влучно забив. На початку другої половини матчу українець подвоїв перевагу своєї команди, замкнувши навіс Нету з правого флангу головою.

На 55-й хвилині Фелікс оформив дубль, отримавши передачу від Мудрика на межі штрафного і з рикошетом від захисника забив у ворота. Незабаром Крістофер Нкунку забив з пенальті, збільшивши відрив «Челсі».

ПАО зумів забити гол престижу завдяки зусиллям Пельєстрі. «Челсі» отримав другу перемогу поспіль у єврокубках і очолив групу. Наступний матч команда проведе 7 листопада проти «Ноаху».

Мудрик провів на полі весь матч і вийшов у лідери Ліги конференцій за кількістю асистів (3). Тепер він сподівається повернутися до складу «Челсі» на матч Прем'єр-ліги проти «Ньюкасла» 27 жовтня, після пропуску попереднього туру.

До слова, київське «Динамо» зазнало третьої поразки в сезоні Ліги Європи, поступившись «Ромі» з рахунком 0:1. Обидві команди досі не перемагали в сезоні єврокубків.

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги Європи беруть участь 36 клубів. Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не, як раніше, шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях.

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

До слова, минулого сезону, Артем Довбик став найкращим голеадором іспанської Ла-Ліги. Не дивно, що «Жирона» визнав форварда збірної України Артема Довбика своїм найкращим футболістом у сезоні-2023/2024. Український голеадор провів у сезоні за каталонський клуб 39 поєдинків у всіх турнірах, забив 24 м'ячі і зробив десять результативних передач.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Довбик Жоау Фелікс Крістофер Нкунку Михайло Мудрик

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