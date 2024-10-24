Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА після жовтневих матчів Ліги націй

Збірна України у матчі Ліги націй проти Чехії

Підопічні Сергія Реброва здобули чотири очки у жовтні

ФІФА представила оновлений світовий рейтинг футбольних збірних після жовтневих матчів Ліги націй. Україна у ньому опустилася на 25-те місце. Про це пише «Суспільне Спорт».

Останнє оновлення списку відбулося після стартових матчів Ліги націй, які відбулися у вересні. Збірна України тоді двічі поступилася: Албанії (1:2) та Чехії (2:3), але піднялася у рейтингу на одну позицію.

У жовтневих поєдинках Ліги націй підопічні Сергія Реброва здобули чотири очки: перемогли Грузію (1:0) у номінально домашній грі й зіграли унічию з Чехією (1:1).

Нагадаємо, аналітики британської спортивної аналітичної компанії Opta визначили фаворитів Ліги чемпіонів-2024/2025 з футболу, в якій стартуватимуть 36 клубів. Суперкомп’ютер змоделював змагання 2024-25 років 10 тис. разів і підтвердив свої відсотки перед турніром.

Суперкомп’ютер Opta назвав «Манчестер Сіті» (25,3%) фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону. У донецького «Шахтаря» шанси до здобуття трофею, згідно прогнозу, дорівнюють 0%. А вихід «Шахтаря» до плей-офф Opta оцінила в 3.9% – другий найнижчий показник серед усіх клубів після словацького «Слована» (1,2%).